Laura Matamoros se siente como en casa en 'Supervivientes'. En su segundo paso por el concurso, la influencer está disfrutando de esta nueva oportunidad y a pesar de sus enfrentamientos con Kiko Jiménez, muestra que está muy a gusto en la playa. Tanto es así, que habla sin ningún tipo de tapujo sobre diferentes aspectos de su vida.

Después de haber rajado de lo lindo de Makoke y la infancia que vivió junto a ella, ahora le ha tocado el turno a Dulceida. La hija de Kiko Matamoros se ha despachado a gusto sobre los 'Premios Ídolo' y una de las premiadas del año pasado.

"Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también", explicaba, visiblemente molesta. "El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo. Y mira que me llevaba bien con ella”, explicaba sin dar nombres, pero dejando claro que se refería a Madame de Rosa, la ganadora del año pasado.

"Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de, ni hija de. Me pillé un mosqueo... Y mira que la quería", aseguró. "Yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabreé bastante. Nos dejó a todas como… Me sentó fatal."

"Ella es amiga de. Todos somos de. Ahora tengo una nueva madrastra de, soy madre de... Entonces, en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso. Vamos a dejarlo ahí", terminó zajando visiblemente molesta.