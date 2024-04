Más que esperada. La final de esta edición de 'El Desafío' ha generado una grandísima espectación y también división de opiniones. Uno de los grandes protagonistas sin jugarse directamente la victoria ha sido Mario Vaquerizo.

Marta Díaz fue la cuarta y última concursante que obtuvo una plaza en la final y, sin más opción, finalmente escogió al cantante de las Nancys Rubias como ayudante para la última prueba. Antes del reto, Vaquerizo aseguró que "estoy compitiendo para mi compañera Marta. Somos un equipo y vamos a salir por la puerta grande", para enfrentarse a continuación a una prueba de tiro. Para sorpresa de todos, incluso del coach que los apoya en la preparación de las pruebas que mostraba poca fe en las aptitudes del marido de Alaska, Mario consiguió superar a la primera las dos partes de la prueba.

Sin embargo las redes no vieron tan clara la dificultad y el nivel de la gesta a la que Marta Díaz y Mario Vaquerizo tuvieron que enfentarse. No solo la de ellos. En redes la polémica no se hizo esperar y se cuestionaba que, mientras Mario Vaquerizo, Mónica Cruz y Mar Flores se enfrentaron desafíos relativamente simples, Pepe Navarro presentó una prueba considerablemente más difícil. Esta discrepancia ha llevado a la especulación de que el programa podría estar sesgando la competición para evitar la victoria de Lastra, compañero de Navarro. Es más, después de que Pepe Navarro se llevase los tres unos del jurado, Santiago Segura decidió levantarse y pulsar el botón de la injusticia a su favor.

Ganador de 'El Desafío' y su emotivo gesto

Finalmente, el ganador de la cuarta edición de El Desafío fue Pablo Castellano. El influencer y empresario se impuso a Adrián Lastra por un solo punto en una final muy ajustada.

El premio final era de 30.000 euros para donar a una ONG, y Castellano tuvo un emotivo gesto al repartirlo entre sus compañeros para que cada uno lo donara a la causa que quisiera