Sale a la luz la cruda realidad de los concursantes de 'Supervivientes'. Albert Barranco, exconcursante del reality de Telecinco en su edición de 2020, ha hablado alto y claro sobre uno de los mayores mitos que envuelven al programa.

El colaborador ha desmentido que los concursantes alcancen la conocida 'aclimatación' en Honduras. Lo cierto es que la organización siempre ha utilizado dicha palabra como excusa para evitar posibles abandonos tempranos por las condiciones extremas a las que están sometidos.

Con esta revelación, las tres semanas de aclimatación jamás habrían conseguido adaptar a los supervivientes a las particularidades de la isla. "Yo no me adapté en la vida. Eso me lo dijeron a mí para que me quedara callado 21 días y así no daba la lata, pero llega el 22 y sigues todavía peor", aseguraba en el programa conducido por Emma García.

"Pero cuando pasan 21 días se pasa el hambre y te aclimatas", intervenía Belén Rodríguez, que jamás ha pisado el reality de supervivencia. Dichas palabras no hicieron cambiar la visión de Albert Barranco, a la que se unieron otros exparticipantes como Yulen Pereira o Ana Luque.