Todo puede pasar en un programa de la talla como First Dates. El programa de citas más viral de la televisión cuenta en su repertorio con decenas de programas en los que varias parejas se encuentran en una cita a ciegas con Carlos Sobera como mediador y en el que muy rara vez triunfa el amor

Precisamente en esta cuestión está el éxito del programa que ya lleva años emitiéndose en Cuatro. Las historias de amor exitosas no son la clave de su éxito de audiencias; de hecho, sus "clips" más exitosos son realmente los encuentros de mayor fracaso.

Es lo que ha ocurrido en esta ocasión. La cita entre estos dos solteros pareció no dar sus frutos y la ausencia de la chispa del amor terminó haciendo saltar por los aires la tensión. La pareja ya se había desplazado hasta el bar de la entrada, donde debían pagar la cuenta, tras un encuentro sin brotes verdes. Lo que menos se esperaba este soltero es encontrarse con que su pareja se iba a negar a pagar la cena de la que acababan de disfrutar, a pesar de haber dicho durante la cita que iba a pagar la cuenta al completo.

Sin dinero

"Yo no tengo dinero para pagar", dijo ella, a la espera de que fuera su acompañante el que afrontara el gasto total. Sin embargo, él afirmó estar en la misma situación y, tras pasarse la pelota del uno al otro en varias ocasiones, ella terminó dando por hecho que él tenía dinero para pagar la cena: "Claro que sí".

La tensión fue tal que, durante un momento de silencio, hasta las camareras se sintieron fuera de lugar. "¿Tú cuando sales con chicas por ahí sales sin plata?", le lanzó la comensal a su compañero, que recibió como respuesta la misma pregunta. En ese momento, ella dijo que había sido él quien había dicho que le iba a invitar, aunque lo cierto es que ella admitió que podía pagar toda la cuenta.

Finalmente, la comensal pareció rendirse y le sugirió pagar a medias, una respuesta para la que su compañero no perdió oportunidad: "¿No decías que no tenías dinero?". "Es que no tengo", replicó. Tras un encontronazo de nuevo, ella dijo que iba a ser la encargada de pagar la cuenta al completo, pero a la hora de pagar cubrió solo su parte.