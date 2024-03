Esta semana, los seguidores de 'La Isla de las Tentaciones' están de enhorabuena y es que Telecinco ha programado dos capítulos del 'reality' que se emitirán este martes (22.50 horas) y el miércoles (22.50 horas). El contenido de estas entregas será también especial.

Y es que llega el momento en el que los novios se ven las caras con los tentadores que han tenido "algo más" (unos más que otros) con sus parejas: la hoguera de los solteros.

Pero la última entrega de las tramas terminó con la huida de Marieta de su villa y su llegada, por la noche, a la casa donde su pareja Alex comparte cama -y otras cosas- con su tentadora Gabriela. Es de esperar que el programa retome la resolución de uno de los momentos más tensos de la edición.

Además, en este nuevo episodio, las tentaciones - ellas y ellos- irán a visitar a las parejas de sus conquistas al punto de encuentro en el que se suelen reunir con Sandra, allí donde arde la candela, literal y figuradamente hablando. La cadena ha ido emitiendo algunas pinceladas de lo que ocurrirá en el transcurso de esos cara a cara, en los que saltarán las chispas. Julen, la gran tentación de Mariona con la que comparte cama cada noche y con la que ya ha habido besos, llega en calzoncillos a la hoguera de los chicos. Napoli, uno de los repetidores en el programa que tuvo un intenso 'affaire' con la última ganadora de GH VIP, Naomi, llegará recitando la alineación de fútbol, algo que Borja suele hacer cuando está a punto de caer en la tentación para decepción de su novia Ana, a la que se le ha visto muy conectada al italiano.

Además del ganadero de la edición, Sergio es el tentador más exitoso después de conquistar a Marieta, con la que ya ha mantenido relaciones sexuales. El avance, en su caso, muestra como el granadino entra a la hoguera de los solteros, ataviado como un perfecto chico de campo, al ritmo del "Tractor amarillo", el gran éxito de El Koala. Este encuentro con Álex, el novio de la ilicitana, es uno de los más esperados del capítulo de este martes en la hoguera de los chicos. Pero aún lo es más, en la versión femenina de esta lumbre, cuando se vean las caras Gabriela y Marieta, después de que la tentadora haya consumado su relación con Álex.

En el clip que el programa ha subido a redes sociales para promocionar este capítulo, el choque de trenes entre rubia y morena es evidente: "Aunque te la pintes, la patilla tú no la vas a tener, ni soñando", le espeta Marieta a Gabriela, en alusión al bello facial que luce cerca de sus orejas, y que a su novio alicantino, según sus palabras, tanto le gustan. "Mira, cariño, pégate cuatro vueltas que tienes que volver a nacer", le responde la tentadora. Cuando parece que las cosas entre ambas empiezan a calmarse, Marieta vuelve a la carga con un nuevo ataque de contenido capilar: "¡Tienes el pelo igual de verde que el futuro con mi novio, cariño!". Gabriela, no se calla: "Ya veremos con quién se va tu novio, mi amor". La pareja de Álex cierra el avance con un último dardo, en alusión a sus encuentros sexuales: "Dejadla hablar porque no he escuchado su voz, nada más que escucho sus gemidos".

Tanto las chicas como los chicos se enfrentan a la 𝐻𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 y se ven las caras con las tentaciones de sus parejas... 😱



El desfile en la hoguera de los chicos concluye con la entrada de otra cara conocida del 'reality' como es Álvaro Boix -que en ocasiones anteriores desempeñó el papel de novio y también de tentador- y que tendrá que escuchar los insultos de David, por su acercamiento a María. Ésta, en su hoguera le deja claro a Zaira, que la mejor tentadora de la historia del programa ha sido ella. Andrea llegará con algunos hielos, en alusión a los que utiliza en sus juegos con Borja, y a Mónica, que ha seducido a Adrián, la dejarán claro que la consideran una mosquita muerta y que ellas, ¡a las mosquitas muertas, las aplastamos".

El capítulo del miércoles tendrá un contenido inédito en el formato. Y es que ellos y ellas podrán ver cómo han reaccionado sus respectivas parejas a las imágenes de su comportamiento en las villas, que han visto en la tablet durante las noches de hoguera. De esta manera, los participantes podrán desentrañar los sentimientos del otro, y valorar cómo están las cosas y lo que podrán esperar de sus novios y novias en la hoguera final.