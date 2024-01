'La isla de las tentaciones' ha vuelto a Telecinco. La cadena ha estrenado la séptima edición del programa con grandes novedades que ya ha cautivado a los espectadores. Las luces de la tentación han cambiado, los solteros han llegado dándolo todo y las parejas parecen estar dispuestas a demostrar que lo suyo es de verdad.

En esta temporada, que apenas lleva tres programas, ya se ha vivido de todo. Llantos, dos abandonos y hasta la primera infidelidad. En apenas unos días en la Villa, Marieta, que entró en el programa con su novio Álex para sustituir a una de las parejas que había abandonado, se besó con uno de los tentadores.

El acercamiento iba lento, pero seguro, pese a las advertencias de Marieta a Sergio ante sus insinuaciones. “Si no tuviera novio... me haces sentirme muy a gusto”, le comentaba ella a su tentador dejándose llevar, hasta que llegó un punto en el que la concursante le dejó clara una cosa: “Parece que te estoy tentando yo. Quiero que me demuestres si te gusto o no”.

Tras estos momentos de tonteo en la fiesta, Sergio pidió un jacuzzi para estar Marieta a solas, y ella aceptó. “Tengo mucho frío”, dijo ella para él se acercase. Entonces, una vez dentro del agua, Marieta se sentó encima de Sergio y dejó que la química entre ellos fluyera por completo hasta activar la luz roja de la tentación en la villa de los chicos.

"¡Se están comiendo la boca!", exclamó su compañera Ana desde el otro lado de la piscina quedándose de piedra ante la decisión de Marieta.

Una infidelidad que parece coger mucho más cuerpo después de salir del agua, a juzgar por el adelanto de las que se verán en el próximo programa. "Quiero más", aparecía suplicándole ella al tentador, subida encima de él en la cama.