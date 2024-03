Bigote Arrocet ha vuelto al foco mediático y no por algo relacionado con las Campos. El que fuera novio de María Teresa Campos parece haber dejado atrás su vida en España y ha comenzado una nueva etapa en la que hay cabida para el amor.

El humorista vuelve a estar ilusionado y así lo ha desvelado la revista 'Diez Minutos', que lleva en su portada una fotografía de Arrocet con la joven que la he devuelto la ilusión. Bigote, que ha cumplido 74 años, tiene una nueva relación sentimental que ha llamado mucho la atención y es que su nueva novia es una joven polaca de 28 años.

Sobre ello han opinado los colaboradores de 'Vamos a ver' y a Alessandro Lequio se le terminó yendo de las manos. "Bigote tiene fama de no ir muy sobrado de dinero. En esas condiciones resulta un poco complicado entender que se pueda pagar noches en el ‘Hotel Corinthia’ de Londres, donde la noche básica son 1000 euros", señaló el italiano.

"Yo quiero apuntar una cosa, Bigote no duerme con nadie, lo decía María Teresa Campos siempre", apuntó entonces Antonio Rossi, provocando una comentada salida de tono del colaborador italiano. "Antonio tú que eres un tipo inteligente, entiendo que no durmiera con Teresa, ¿pero con una chica de 28 años no duerme? Venga no me toques los cojones", espetó.

"Hombre, por favor", señaló entonces Cristina Tárrega, muy molesta por lo que acababa de escuchar pidiéndole a su compañero que cesase ese tipo de comentarios sobre la chica, y señalando que le había parecido bastante fuera de lugar.