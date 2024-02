Lucía Sánchez, Asraf Beno, Elena Rodríguez y Manuel González. Uno de ellos se llevará el cetro de la presente edición de GH Dúo que concluye este próximo jueves. Los ánimos de los finalistas están a flor de piel, después de un debate dominical muy encendido y un especial "Campaña electoral", que tuvo lugar este lunes, para sorpresa de los concursantes.

El tira y afloja en GH Dúo entre los gaditanos y exnovios, Lucía y Manuel, parece que se mantendrá hasta el final del programa. La que fuera participante de la Isla de las Tentaciones está atravesando uno de los peores momentos de la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, cuando el reality encara su recta final.

El debate del domingo estuvo lleno de reproches hacia la andaluza por parte de exconcursantes, familiares y colaboradores que estaban en plató junto a Ion Aramendi y que debían elegir a su ganador y a su expulsado de esa noche. Ivana Icardi fue una de las más duras. La argentina aseguró que "aquí no se ha premiado la autenticidad, por lo menos que se premie en la final", desvelando que su ganador es Asraf Beno. Por su parte, Keroseno cargó duramente contra la gaditana: "No entiendo cómo puede tener tanta maldad y tanta inquina hacia una persona, hacer comentarios tan rastreros y se han visto desde aquí fuera".

"Veo que no hay nadie a mi favor", decía Lucía, que terminaba rompiéndose: "No hay que faltar el respeto, me quiero ir, no se me entiende".

No acabó ahí el ataque contra Lucía. Fue el turno de Gloria, la hermana de Manuel, que aprovechó para recriminar los comentarios que dijo sobre ella y que no quería que a su hija le tocase ella como profesora: "Me alegro mucho de que mi hermano y ella se lleven bien, pero hay comentarios que están fuera de lugar a mi propia persona y hacia Manuel, por eso quiero que salgas". Mientras escuchaba sus palabras, Lucía no daba crédito y reaccionaba: "Madre mía, vaya manera de utilizar, yo llevo a mi hija a la guardería que yo quiera". Por su parte, Manuel se mostró cariacontecido, tras el enfrentamiento de ambas y acabó pidiendo que parasen de discutir.

Programa Especial Campaña Electoral a las 00:30h en @telecincoes 🗳️ #GHDúo26F



— Gran Hermano (@ghoficial) 26 de febrero de 2024

Y es que, estas conversaciones desde fuera de la casa avivaron un tema que parecía que se había apagado con el paso de los días, por lo que ella replicó: "Sí, lo del Papiloma. Una cosa que tuve, ¿qué pasa? Pues me lo pegó y lo digo. A ver si no voy a poder tampoco decirlo".

El Súper intervino para recordarle que "hay información que no se debe revelar y hay que saber lo que decir y lo que no tocar aquí". Manuel, que en un primer momento dijo que no le importaba que contase ese asunto, le dijo al oído que "esas cosas no se deben de contar".

Gala por sorpresa

La gala de este pasado lunes, dedicada a la campaña electoral, cogió por sorpresa a los cuatro finalistas, que afrontan estos últimos días de concurso, ya sin Maika, que fue la última expulsada en la semifinal del domingo.

Y es que en el primer día de la semana, Telecinco nunca había programado en su escaleta una entrega del reality, de ahí que los participantes fueran "pillados" en pijama y con intención de irse a dormir cuando Aramendi conectaba con ellos a través de los plasmas de la casa. "Esto es una oportunidad única para postularos como ganadores de 'GH Dúo', este debate es decisivo, lo que habléis y contestéis hoy puede daros o quitaros votos. Es importante de que seáis honestos, sinceros y capaces de desmontar los argumentos de vuestros oponentes", les explicaba el presentador.

Manuel y Lucía vuelven a vivir un tenso momento en la 'campaña electoral' de los finalistas: "Quedar bien es muy fácil"#GHDúo27F — Gran Hermano (@ghoficial) 27 de febrero de 2024

En esta ocasión, se planteaban varias disyuntivas en esa mesa de debate sobre quién era el concursante más manipulador, el más vago, el mueble de la casa o el más entretenido, entre otras cualidades. Lucía fue elegida como la más floja en las tareas del hogar, y Manuel, como el más manipulador, cambiante y entretenido, cualidad de la que Asraf reconoció adolecer. La pareja de Isa Pantoja, se emocionaba al asegurar que "se valora más, a lo mejor, entretener o divertir".

Asraf se emociona al compararse con sus compañeros



🔁 Me ha dado pena

— Gran Hermano (@ghoficial) 27 de febrero de 2024

Además, todos recibieron varios tuits de seguidores del programa, algunos a favor, y otros en contra de los finalistas, que este martes vivirán la penúltima gala del concurso en la que un nombre se caerá de es lista de cuatro antes de la gran final del jueves.