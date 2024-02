Los problemas del pasado que arrastraron antes de entrar a GH Dúo Ivana Icardi y Elena, la madre de Adara Molinero, parecían resueltos después de un primer encontronazo nada más iniciar su concurso en la casa de Guadalix. Esas primeras horas fueron de todo menos tranquilas. La bronca estalló después de que el programa emitiera un vídeo con sus desencuentros, y la madre de Adara se mantuvo firme en su postura: "Creo que han quedado muchas cosas claras. Como que eres tú la que insulta y la que está todo el rato inventando".

Ivana aseguró durante esa primera gala que su rival intentaba ir "de víctima" para ganarse el favor del público. Tras un duro intercambio de reproches, y la acusación por parte de la concursante argentina de que Elena estaba siguiendo la misma "estrategia" que Adara en los realities, la aludida acabó estallando: "¡Que te olvides de mi hija! ¡Mi hija no concursa aquí!". "¡Estás obsesionada, déjala vivir!", pidió a gritos en una de las broncas más tensas de esa noche.

Las cosas entre ambas participantes se fueron relajando, hasta el punto de que el trato llegó a ser cordial, por el bien de una posible futura relación del nieto de Elena y de la hija de Icardi, hermanos de padre (Hugo Sierra). Semanas después, la argentina fue expulsada y Adara aprovechaba para dar las gracias a sus seguidores en X. "Gracias por el triunfo de ayer mis adaristas. Sois los mejores"; pidiéndoles, además, que no sigan mencionándola en las redes sociales porque no quiere darle ningún protagonismo.

Gracias por el triunfo de ayer mis adaristas. Sois los mejores 💘 ahora que estará en plató hay que ignorarla. Que consiga comer caliente sin intentar destrozar a nadie #GHDúoGala5 — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) 9 de febrero de 2024

"Ahora que estará en plató hay que ignorarla. Que consiga comer caliente sin intentar destrozar a nadie", seguía el mensaje de Adara.

El pasado jueves, el programa daba la oportunidad a Finito y a Ivana de volver a la casa. Pero en el pack, también "entró" Adara, ya que la argentina aprovechó esa visita para informar a Elena Rodríguez del posicionamiento de su hija, en contra de su concurso, por lo que han terminado enfrentadas y ha hecho resurgir los problemas entre ellas.

Ivana Icardi quería dejar claro a Elena, después de que ambas quedaron que todo entre ellas se iba a quedar en el pasado, que al salir se había dado cuenta que Adara había hecho campaña para que la expulsada y que sigue teniendo problemas con ella: "Tu hija lo ha hecho, agradeció cuando me fui, se ha metido con gente que me ha defendido, entre otras cosas, cuando tú me habías dicho que no era recorosa y que era buena".

"Adara, sé quién eres, sé que no haces las cosas por rencor, que no eres manipuladora, que no eres mentirosa. Te adoro, hija, orgullosa de tí no, lo siguiente", era el mensaje que lanzaba Elena al escuchar las palabras de Ivana. Y se enzarzaban en un cruce de reproches sobre lo que ha pasado entre su hija y ella en el pasado.

Ivana aseguraba que quería estar bien con ella y su hija: "Estaba dispuesta, para que sepas que no soy yo la rencorosa". "La que sé que no inventa es mi hija", saltaba Elena.