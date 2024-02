El importante incendio del edificio de Valencia ha centrado los contenidos de la gran mayoría de las cadenas de televisión. Los programas han hablado bomberos, expertos en arquitectura, abogados e, incluso, testigos de los hechos como el de Julián, el portero y héroe de la jornada de ayer, que ha sido entrevistado este viernes con Informativos Telecinco sobre lo ocurrido.

El portero de la finca ha relatado al equipo de reporteros de Mediaset qué hizo cuando se declararon las llamas en el edificio del barrio valenciano de Nou Campanar: "Vi el humo y subí a la séptima planta, pero luego el fuego estaba en la planta 8. Llamé al inquilino y estaba fuera por trabajo".

"Vinieron los bomberos enseguida. Tiraron la puerta abajo", ha continuado Julián, narrando qué hizo posteriormente a ese momento, algo que salvó la vida a muchos de los residentes de la finca a pesar de que las llamas estaban propagando muy rápidamente: "Avisé para que bajara la gente, pero los bomberos ya no me dejaron, quería subir para sacar más gente, pero no pudo ser".

"¿Usted quería seguir subiendo?", le ha preguntado la periodista de Informativos Telecinco al portero. "Claro, para sacar a más gente, pero no podía ser", ha contestado el periodista, añadiendo que estuvo hasta las dos de la madrugada en la Comisaría de Policía llamando a los vecinos.

"Lo he hecho de corazón, lo que quería era ayudarles", ha comentado Julián, que no ha ocultado el remordimiento que tiene tras lo acontecido: "Por desgracia, hay gente que no pudo salir, que se quedó dentro".