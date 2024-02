Antonio Tejado continúa en la cárcel tras ser detenido por la Guardia Civil en una operación contra el asalto violento a viviendas en la provincia de Sevilla. Al parecer Tejado habría sido autor intelectual del robo en casa de su tía en agosto del año pasado, al facilitar todo tipo de información a la banda para la comisión del asalto.

El pasado 24 de agosto, la cantante María del Monte denunció el asalto a su viviendo con ella y su pareja en el interior en Gines. La Guardia Civil inició la investigación analizando los indicios aportados y verificó que los presuntos autores formaban un grupo compacto, con una organización clásica de estructura piramidal, respondiendo todos los componentes a una sola persona.

Tras las primeras indagaciones, los agentes constataron la relación existente entre el autor intelectual del robo (encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte) y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés y comenzaron una investigación tras pinchar el teléfono de Antonio Tejado.

El pasado 13 de noviembre comenzaron unas investigación que terminaron con el sobrino de la cantante en prisión y 'TardeAR' ha tenido acceso a los audios de unas conversaciones que tuvo Tejado con María del Monte a los pocos días del atraco.

"Están pegando palos muy fuertes y cada vez están mejor. A lo mejor los pillan y no saben que son los tuyos. Estos notas no paran, van a seguir robando", le aseguraba. "Van tapados de negro, van de te pego un puñetazo y tardo 20 minutos en hacer una cosa y es imposible cogerme".

"Llevan dos coches, que yo me he enterado, dejan uno en la puerta o en la calle de al lado, salen corriendo de la casa, en el maletero de ese coche que está aparcado meten las cosas y se van a otro coche, que es lo que me ha dicho a mí un amigo mío", le explicaba sobre la forma en la que estaban operando.

"A los dos o tres días van al coche aparcad, que tú no sabes cuál es, cogen de dentro lo que han cogido y a tomar por culo. ¿No ves que no hay nada? No hay nada ¡Qué va a coger la policía! Para partir una caja fuerte no hay restos, nada, la realidad es la realidad", le decía. "Yo, si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad, que pases del tema y estés tranquila. Caerán de otra manera, pero para que te agarres a la verdad. Creo que es bueno que pases la página".

"¿Tú te crees que son gilipollas que se van a llevar el móvil a robar? Son muy listos, llevan móviles que no están a su nombre, de prepago, sus móviles los dejan en la casa con las mujeres mientras roban, no son tontos, van a investigar sus móviles y no van a encontrar nada", terminaba diciendo en esa conversación.