Kiko Hernández no se había pronunciado sobre el final de 'Sálvame'. Desde que se conoció la decisión de Telecinco de prescindir del programa después de 14 años, el colaborador no había hablado sobre lo ocurrido, pero ahora, y con el éxito de 'Sálvese quien pueda' a sus espaldas, ha roto su silencio.

"No creo que sea correcto, más con unos trabajadores, con los que tienen ahí 14 años trabajando. Creo que no es la opción más correcta, pero si lo decidieron así, yo hago entretenimiento, yo hago diversión. Yo tengo cuatro horas donde me pongo el disfraz de mono de payaso y tengo que entretener a un montón de gente. Y luego ya en esos temas, pues mira, cada uno en decisiones empresariales, yo ahí no me meto", comentó en su entrevista en 'The Objective' sobre la forma en la que la cadena decidió prescindir de ellos.

"Cada empresa puede hacer lo que le dé la gana como le dé la gana. Hemos disfrutado durante muchísimo tiempo del apoyo de Mediaset, todos los recursos que teníamos que tener. Y decidieron hacerlo así. Yo no soy nadie para decir me parece bien, me parece mal, creo que es una idea empresarial."

EL PURGATORIO | Kiko Hernández: «Lo de 'hijo de fruta' me lo inventé yo».



Por Carlos Padilla (@carlospadilla_3).



Puedes ver la entrevista completa aquí. 👇 https://t.co/gBxiBcKxIm pic.twitter.com/UvkuKz1vqr — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) 27 de noviembre de 2023

Pero el final de 'Sálvame' no fue lo único sobre lo que habló. También se pronunció sobre la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco y sobre su nuevo programa. "Juro por Dios que no lo he visto. ¿Pero sabes por qué no? Porque yo me he ido a grabar a Netflix, 15 días después me he casado, prepara una boda, después me he puesto a hacer una, dos, tres obras de teatro, más luego la apertura del teatro de Las Vegas", ha explicado.

"No he tenido ni un minuto de tiempo, pero ni un minuto para ver ‘TardeAR’. Ni un minuto para ver una peli en Netflix, es que no he tenido ese tiempo", ha confesado antes de añadir que se encuentra haciéndose "una desintoxicación brutal, porque creo que hemos estado mucho tiempo trabajando ahí y que necesitábamos también desconectar. El que siga viendo ahora la tele de los que han estado en Sálvame es que está un poco tarado porque necesitas parar."

Y sin perder su característica sinceridad, ha confesado lo que opina de 'TardeAR' como sustituto de 'Sálvame'. "No creo que sea la opción más correcta, pero si lo decidieron así, son decisiones empresariales y yo ahí no me meto", ha sentenciado.