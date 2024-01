El programa “El Hormiguero” difundió en su programa del lunes un mensaje peligroso para la salud pública. Durante la preparación de un experimento con dos tipos de alcohol, uno de sus colaboradores, Marron, dijo que "el metanol es el alcohol que se utiliza para hacer el garrafón, porque es mucho más barato". El cantante de reguetón Saiko, invitado del programa, añadió, en tono de broma, que "ese es el [alcohol] que te da las mejores noches".

Como corroboran todos los expertos, la ingestión de metanol, conocido popularmente como “alcohol de quemar”, y presente en el líquido del limpiaparabrisas, causa ceguera y muerte a bajas dosis. Al contrario que el alcohol etílico, componente de la cerveza, el vino y los licores, en ningún caso debe ser ingrediente de ninguna bebida, sea cual sea su calidad o graduación alcohólica. La dosis letal media es de 100 mililitros (menos de un vaso), aunque 10 mililitros (un tercio de un chupito) de metanol puro pueden causar ceguera permanente por destrucción del nervio óptico, y 15 ml (la mitad de un chupito) son potencialmente fatales.

Este mensaje erróneo y potencialmente muy peligroso para la salud pública, difundido en el programa de mayor audiencia de la televisión en España, fue criticado por médicos y químicos cuando este periodista lo denunció en la red social X (antes Twitter) y recordó el “caso del metílico”: fue un grave brote de intoxicación alimentaria ocurrido en 1963, principalmente en Galicia y en Canarias, y se saldó con 51 fallecidos y 9 personas ciegas, aunque se estima que la cifra real de muertos pudo contarse por millares. La intoxicación tuvo su origen en la presencia de altas concentraciones de alcohol metílico en las bebidas procedentes de un fabricante de Vigo.

Marron: "El metanol es el alcohol que se utiliza para hacer el garrafón, porque es mucho más barato".

El comentario sobre el alcohol metílico en “El Hormiguero” ocurrió durante la preparación de un experimento para lograr un torbellino de llamas multicolor, en el que se empleó etanol y metanol. El colaborador científico conocido como Marron, el periodista Jorge Marrón, dijo que "el metanol es el alcohol que se utiliza para hacer el garrafón, porque es mucho más barato". El cantante de reguetón Saiko bromeó diciendo que "ese es el [alcohol] que te da las mejores noches", lo que provocó la risa del presentador y director del programa, Pablo Motos.

La farmacéutica y experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño calificó de “irresponsabilidad” el mensaje de El Hormiguero y recordó en X que “el metanol es un compuesto tóxico” y que sus efectos son la ceguera y la muerte. “Cuando la destilación no se controla, como en el garrafón, las consecuencias son muy peligrosas”, recalcó la divulgadora, profesora en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid). También la doctora en Bioquímica y Biología Molecular María I. Tapia señaló que la ingestión de alcohol metílico causa “dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y problemas de visión”, y, “en casos graves, daño al sistema nervioso central, ceguera e incluso muerte”. Aclaró que el metanol no se genera en el proceso de destilación, sino en la fermentación. “Lo que ocurre es que, si la destilación no se lleva a cabo correctamente, es posible que el metanol no se elimine”, explicó. Paradójicamente, para tratar la intoxicación con metanol se utiliza etanol (alcohol etílico, presente en las bebidas alcohólicas), ya que bloquea completamente el metabolismo del metanol.

El metanol “causa ceguera con pequeñas dosis”, “por eso el dicho de vas ciego cuando vas borracho perdido”, apunta el consultor de prevención y experto en seguridad y salud Manuel Cortizas. “Hay que ser bárbaro e ignorante para afirmar que se usa metanol, altamente tóxico, en el garrafón”, señala también en X Guillermo Lopez Lluch, catedrático del área de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. “El Hormiguero, de nuevo dando información peligrosa. El metabolismo del hígado transforma el metanol en formaldehído. Sí, con lo que se fijan los cadáveres”, añade.

Es “una barbaridad peligrosísima”, dice Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y profesora de la Universidad Isabel I (Burgos). “Espero que esta barbaridad no le cueste la vida a nadie”, señaló también en X el biólogo molecular Diego Arroyo.