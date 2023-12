'Masterchef Junior' regresa este lunes a TVE (22:35 horas) con su temporada 10. Mario, Loreto, Bruno, Candela, Izan, Juana, Álvaro, Inés Poza, Estanis, Sofía, Jesús, Inés Cantero, Ian, Daniela, Indhira y Pablo forman la cantera de 16 jóvenes aspirantes a chefs de la décima edición del talent culinario. El ganador de 'MasterChef Junior 10' conseguirá un trofeo que le acredita como vencedor, un curso de cocina de cuatro días en el Basque Culinary Center, el centro de formación e innovación donde se estudia gastronomía a nivel universitario, y un premio de 12.000 euros para seguir con su formación.

Telecinco

Por su parte, Telecinco estrena esta noche '100% únicos' (22:50 horas). Este nuevo espacio ofrecerá sorprendentes entrevistas a celebridades realizadas por un amplio grupo de personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA), con Guillermo Fesser como moderador. Preguntas sin filtros, medias tintas ni dobleces; cuestiones profundas abordadas desde insospechados puntos de vista; y las sinceras reacciones de los entrevistados ante el derroche de espontaneidad de sus interlocutores, son las claves de este novedoso formato internacional. Albert Rivera, Mercedes Milá, Isabel Díaz Ayuso, Javier Sardà, Dabiz Muñoz, Carmen Maura, Javier Gutiérrez y Daniel Guzmán serán algunos de los entrevistados en las próximas entregas.

Antena 3

Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de 'Hermanos' (22:45 horas). Sengül y toda su familia tienen que abandonar la casa. Aybike cuenta a Berk que su madre les ha echado y están tirados en la calle. Tolga denuncia al hermano de Zehra al enterarse de que la tiene amenazada con matarle. Gönül asegura a Orhan que puede ayudarles a recuperar su casa, ya que tiene información sobre la estafa de Ayla y puede testificar. A cambio, exige a Orhan retomar su relación con ella. Sevval cuenta a su hijo que no va a recibir ningún dinero de Ahmet y le pide ayuda. Quiere que Sarp le envíe dinero desde la cuenta de su padre.

Cuatro

Una nueva entrega de ‘En busca del Nirvana’ será la apuesta de Cuatro para este lunes (22:50 horas). Tras la victoria del equipo Ganhesa (Iratxe Soriano, Aless Gibaja, Andrea Gasca, Charlotte Caniggia y Alejandro Nieto) en el primer juego y las primeras tensiones dentro del equipo Shiva (Inma Campano, Yoli Claramonte, Cristo Contreras, Mahi Masegosa y Christopher Mateo) al vivir esta derrota, ambos grupos continuarán su viaje físico y espiritual y su lucha por vivir en el lujo o en la pobreza enfrentándose a nuevos desafíos, que pondrán a prueba su capacidad de adaptación a la cultura nepalí. Entre otras cosas, los concursantes conocerán los autobuses en los que recorrerán Nepal en compañía de los Sadhus, sus guías espirituales. Además, los concursantes tendrán la ocasión de “deleitarse” con la gastronomía local en un juego en el que tendrán que comer platos picantes. El equipo que consiga ganar el reto tendrá una ventaja en el ‘juego por el oro’, una prueba donde deberán encontrar una serie de objetos a lo largo y ancho de Katmandú y calcular su valor total en rupias nepalesas. A medida que avanza la competición, las tensiones y alianzas dentro de los equipos se harán más evidentes. Habrá momentos de trabajo en equipo, pero también conflictos y choques monumentales. Además, el programa celebrará el primer ‘Ranking Karma’, en el que se creará una clasificación entre los diez participantes basada en una pregunta que les lanzará Raúl Gómez: “¿Quién creéis que es la persona más débil?”.

LaSexta

LaSexta emite esta noche un nuevo pase de ‘Que se mueran los feos’ (22:30 horas). Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de veinte años, para darles una última oportunidad de ser felices de y enamorarse. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer de tu vida está casada con tu hermano?