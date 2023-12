En marzo de 2023 Unicorn Content, productora de formatos como 'El programa de Ana Rosa' y 'Fiesta', decidía dar por finalizado el contrato de Marta Riesco. La empresa decidía prescindir de la controvertida reportera, que empezó su vínculo con la misma en el año 2017 como redactora del magacín matinal de Telecinco. Fue ella misma la encargada de comunicarlo a través de su perfil de Instagram en el que anunciaba medidas legales contra la productora.

"Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones", escribía Riesco en un post de Instagram en el que afirmaba no estar "conforme" con los motivos que la empresa alegaba para prescindir de sus servicios.

Avanzaba que el despido "va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social". "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses."

Y ese momento ha llegado por fin. En mayo se llevó a cabo una reunión para alcanzar un acuerdo conciliatorio y económico, pero las partes no llegaron a un entendimiento, ya que la productora no aceptó las peticiones de la periodista. La cosa no quedó ahí y Marta Riesco está a punto de vivir uno de sus momentos más esperados del año.

El próximo 13 de diciembre Riesco afrontará su demanda por despido improcedente tras haber sido despedida en marzo. Así lo anunciaba ella misma en su cuenta de Instagram. "Queda poco para el día que llevo esperando meses", decía. "El día en el que espero que se acabe una etapa de oscuridad y comience una etapa brillante para mí. Confío en que así será. Recordar está siendo muy duro, durísimo", reconocía.

Antes de que se produzca este esperado encuentro, Marta Riesco tiene que preparar el juicio con sus abogados y para ello se trasladará unos días a Galicia. Los dos letrados que llevan su caso son gallegos y será aquí donde preparen la defensa.

"Antes de reunirme a full con los abogados, durante 2 días que van a ser muy intensos, voy a aprovechar otros dos días para hacer turismo y visitar estas tierras maravillosas", anunciaba en su cuenta de Instagram. "Me va a venir genial y sé que me voy a cargar de energía positiva. Tomasito me acompañará de excursión", apuntaba declarando que su perro vendrá con ella.

"Si estáis por Santiago me encantaría veros y achucharos y si estáis por Coruña también. Os iré escribiendo para contaros", terminaba diciendo.