Lydia Lozano está de vuelta. La periodista, que siempre ha sido una de las colaboradoras más queridas de la televisión, está a punto de regresar a la pequeña pantalla tras la cancelación de 'Sálvame' y el éxito de 'Sálvese quien pueda'.

Está siendo una de las grandes protagonistas del docu-reality. Las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en Miami para encontrar trabajo y las idas y venidas con algunos de sus compañeros, lo han convertido en una de las colaboradoras más aclamadas.

Las súplicas de sus seguidores han sido escuchadas y Lydia Lozano regresará más pronto que tarde a la televisión. Según adelanta el portal 'Informalia', la veterana periodista ha cerrado su fichaje por ‘Mañaneros’, el magacín matinal de La 1 de TVE que presenta Jaime Cantizano. La periodista se sumará al elenco de tertulianos, siendo así su primera gran reaparición en televisión tras el varapalo que sufrió con el fin de ‘Sálvame’.

La llegada de Lydia Lozano a la televisión pública ha sido antes de lo esperado. Este fin de semana TVE cambió su programación para homenajear a Concha Velasco. Jordi González regresó a la pequeña pantalla para presentar el especial de 'Lazos de sangre' dedicado a la actriz.

"A las seis de la tarde del martes recibo una llamada del director del programa", explicó Lydia Lozano a 'El Televisero' sobre como se gestó su fichaje por TVE. "Ahora me pongo el programa para prepararme y ponerles cara a todos los que me escribieron, porque yo no veía 'Mañaneros'".

Tal y como ella misma ha explicado, todos sus compañeros de '¡Sálvese quien pueda!' se han alegrado de esta noticia: "Todos mis compañeros me han escrito para felicitarme. María Patiño se ha alegrado por mí especialmente. Hablamos por un chat que tenemos los que hemos grabado lo de Netflix. Estamos muy unidos. Lo necesitábamos".

La periodista también ha respondido a las preguntas del citado medio sobre el estado de Jorge Javier. "Me llamó felicitándome por haber fichado por La 1. Jorge y yo nos escribimos, pero cuando le pregunto cómo está siempre me cambia de tema y me dice que le cuente yo mis cosas. Parece que le interesa muchísimo mi vida, pero en realidad es para no hablar de él".

"Sé que está viajando y que está bien. Me da mucha pena que lo tengan en barbecho porque es el mejor presentador de Telecinco y de todas las televisiones. Las comparaciones es verdad que son odiosas, pero se le echa mucho de menos. Lo único que le pido a la nueva directiva de Telecinco es que Jorge Javier vuelva a presentar 'Supervivientes'. Se le necesita. Es el mejor comentando los saltos de los concursantes", ha sentenciado haciendo un llamamiento a Telecinco.