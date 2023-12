Lydia Lozano está de vuelta. La periodista, que siempre ha sido una de las colaboradoras más queridas de la televisión, está a punto de regresar a la pequeña pantalla tras la cancelación de 'Sálvame' y el éxito de 'Sálvese quien pueda'.

Está siendo una de las grandes protagonistas del docu-reality. Las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en Miami para encontrar trabajo y las idas y venidas con algunos de sus compañeros, lo han convertido en una de las colaboradoras más aclamadas.

Las súplicas de sus seguidores han sido escuchadas y Lydia Lozano regresará más pronto que tarde a la televisión. Según adelantó el portal 'Informalia', la veterana periodista ha cerrado su fichaje por ‘Mañaneros’, el magacín matinal de La 1 de TVE que presenta Jaime Cantizano.

La llegada de Lydia Lozano a la televisión pública ha sido antes de lo esperado. Este fin de semana TVE cambió su programación para homenajear a Concha Velasco. Jordi González regresó a la pequeña pantalla para presentar el especial de 'Lazos de sangre' dedicado a la actriz.

"Mira quién ha venido a vernos. No es un holograma", le decía el presentador a Lydia Lozano. "He venido a veros y a verte, te echaba de menos", le reconocía la periodista explicando que le había hecho un homenaje a Concha con su look. "Cuando fui a su casa siempre le llevaba rosas y le encantaban. Hoy encima del féretro había una rosa y he visto la chaqueta y he dicho por Concha."

Lo muchísimo que echaba de menos a Lydia Lozano. Adoro sus cuchicheos y esa risa icónica ❤️#LazosSiempreConcha — Edu (@gentlemantole) 2 de diciembre de 2023

lydia lozano en la 1 uf ella va a subir esas audiencias — bambino || ot era ✨ (@_bambinx_) 2 de diciembre de 2023

Lydia Lozano por fin en TVE. Los impuestos mejor invertidos de la historia. #LazosSiempreConcha pic.twitter.com/7YAahBcAJ5 — jairise ✨ (@Jairise) 2 de diciembre de 2023

Como era de esperar, esta reaparición televisiva no ha dejado a nadie indiferente y la presencia de Lydia Lozando en TVE ha sido de lo más comentado en redes. Los espectadores no ha dejado de celebrar este fichaje y la mayoría han aplaudido el regreso de la periodista.

"Los impuestos mejor invertidos de la historia", "como la echaba de menos", "va a subir las audiencias" o "gracias" han sido algunos de los comentarios que se han visto en 'X' sobre este fichaje estrella.