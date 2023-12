María Patiño no suele conceder entrevistas sobre su vida privada. La presentadora siempre ha preferido mantener en un segundo plano todo lo relacionado con su vida fuera de la televisión y es muy poco habitual que de alguna exclusiva.

Tras su paso por 'Sálvase quien pueda' y con motivo del éxito del docureality, tanto María Patiño como el resto de sus compañeros, han iniciado la promoción de su nuevo trabajo con Netflix, que le está llevando de tour por diferentes cadenas de televisión y programas. Algo que podría estar detrás de la decisión de la presentadora de prestarse a conceder una exclusiva en la revista 'Lecturas'.

En ella se ha sincerado sobre su paso por la plataforma de streaming, como llevó el final de 'Sálvame' o su futuro en 'Socialité' ahora que está cada vez más desvinculada de Telecinco.

Hace unos días salía a la luz la noticia de que Mediaset había puesto punto y final a su relación con 'La fábrica de la tele', con quien tenía una parte de la productora. Tras el maltrato de 'Sálvame' por parte de la cadena, la relación entre ellos no atravesaba una buena etapa, algo que podría poner contra las cuerdas el futuro del programa de María Patiño.

'La fábrica de la tela' sigue produciendo algunos programas de Mediaset como 'Todo es mentira', 'Chester' y 'Socialité'. Según han señalado desde '20 minutos', Mediaset habría propuesto a Risto que se hiciera una productora para seguir produciéndose sus programas, pero en cuanto a 'Socialité' se rumorea que podría pasar a manos de la productora 'Mandarina'.

"Oficialmente no sabemos nada", respondió contundente María Patiño a la pregunta sobre su futuro en el programa. "Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de 'La fábrica de la tele' hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla", dejaba claro la presentadora en la revista 'Lecturas'.