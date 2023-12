Leo Harlem se convirtió este jueves en el protagonista de 'Joaquín, el novato'. El humorista, que cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, acudió al programa de Joaquín Sánchez para darle una masterclass y ayudarle a convertirse en monologuista. Además, durante la entrevista se tocaron otros temas más desconocidos de la vida del invitado.

Harlem habló sobre su situación sentimental después de que Joaquín dejara car que es "celoso" de su vida privada. "La verdad es que sí. No es que sea celoso, soy reservado. Tengo mi vida, mi pareja y vivo tranquilamente", explicó en el programa de Antena 3: "En la vida privada hay gente que ha mercantilizado o ha hecho negocio con ello. Pero al final, las cosas buenas te vienen por las malas, es como un bumerán. A mí eso no me aporta".

En cuanto a su pareja, de la que prefirió no dar más detalles, afirmó que llevan juntos "más años que la orilla del río". "Muchísimos años, pero muy bien. Cada uno tenemos nuestro trabajo, pero la vida hay que entenderla así", afirmó sin querer profundizar más en su relación de pareja.

Su profesión fue, precisamente, el tema en el que se centró la entrevista. Después de que Joaquín le preguntara por las críticas al humor de 'cuñao', el humorista fue tajante: "Yo no lo veo como una crítica. Es el tipo de humor que quiero hacer. Prefiero pecar de 'cuñao' que ir de echado para delante y que me critiquen por otra cosa".

"Yo me autocensuro", aseguró Harlem sobre sus monólogos: "Hay temas de los que podría hablar, pero no me compensa que a la gente le genere tensión. El humor es para relajarse, para pasárselo bien. Si hago un espectáculo de humor y tengo a medio auditorio acojonado porque no saben qué les voy a decir o si les voy a sacar, no lo considero humor".

En este sentido, afirmó que no le gusta hablar de política ni de sexo. "Con todas estas cosas no te puedes meter en líos. Puedes hacer un guiño, echar un poco de pimienta... Hay mucha gente que habla del tema de las novias, de las mujeres, de tal... Yo tengo mis textos", explicó en 'Joaquín el novato'.