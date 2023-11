Alba Carrillo ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación tras su polémica salida de Telecinco. La modelo fue despedida de manera fulminante tras la llegada de la nueva directa y desde entonces no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla.

Ahora está centrada en sus redes sociales y en la promoción de su libro en el que cuenta cómo fue su paso por la cadena. A raíz de eso ha concedido una entrevista al periódico 'El Confidencial' en el que ha hablado sobre Ana Rosa y su salida de Telecinco.

"A Ana Rosa no la admiro, pero a Jorge Javier sí, aunque se equivocó conmigo", confesó."Hay gente que me tenía ganas... A los que no le he bailado el agua y no les he permitido que se extralimitaron con ciertas cosas, me odia. También con los cambios en Mediaset, hay gente que ha llegado a tener más poder y han aprovechado para despedirme. Todo está bien, pero hay consecuencias. Como trabajadora he tomado medidas y me amparo en la ley. Que en mi caso siempre ha sido justa".

"Si supuestamente lucharon por mí ante la cadena, lo mínimo hubiera sido recibir un mensaje por su parte tras el despido. Y aunque Ana Rosa tenga muchos amigos jueces y mucho poder, porque ya lo hemos visto... De esta no se escapan. Hay cosas que no", proseguía

La modelo también se ha pronunciado sobre el momento que está viviendo la cadena. "Parece que quieren destruir Telecinco para venderla. Esto tiene que ser deliberado porque no creo que estén haciendo las cosas tan mal a propósito. No pueden ser tan tontos. Me niego a pensar que una cadena que ha sido tan inteligente y que ha hecho las cosas tan bien durante tanto tiempo, esté así. Tienen que tener alguna estrategia empresarial que se nos escapa".