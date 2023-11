Hoy, por fin, tras una larga espera desde antes de verano, se conocen los 18 concursantes seleccionados para la Gala 0 de Operación Triunfo. La cita con los fans del talent show musical más famoso de nuestra televisión será este lunes en Amazon Prime y de este primer programa saldrán dos eliminados.

Galicia tiene representación en OT gracias al talento de la viguesa Lina de Sol, una joven de 21 años a la que EL CORREO GALLEGO ha seguido y entrevistado desde su primer casting en Santiago. Hoy, aunque no le está permitido hacer declaraciones, se ha mostrado entusiasmada de poder revelar el secreto y ha querido agradecer el apoyo brindado por este medio: "Efectivamente soy una de los 18 seleccionados y quiero daros las gracias por el apoyo y por haber estado ahí desde el casting número 1".

Los temas que la llevarán a pisar el escenario de OT fueron los interpretados en el último casting, en Barcelona, donde ya salió escogida: 'My baby Just cares for me', 'Backstreet to Black' y 'La gata bajo la lluvia'. Desde luego podrían ser sus canciones talismán. Lina cuenta con una amplia formación musical. Ha sacado un tema para Warmer 'Nada importa' y estrenó hace poco su segundo sencillo, 'Cuando te marches', disponible en Spotify, YouTube, Apple Music, Instagram y Tik Tok. Toma clases de técnica vocal en A Coruña, toca el piano, el ukelele y la guitarra acústica. Además, ha dado conciertos y se ha formado como vocalista de jazz.

La joven artista comentaba para este periódico, antes de presentarse a la última fase, que si no pasaba tenía claro que la música es su camino: " y si no consigo hacerme hueco a través de OT, lo haré de otra forma". Ahora, OT le dará el empujón definitivo para dedicarse a lo que más le gusta. Sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas tendrán que esperar.