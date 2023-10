El 16 de noviembre es la fecha escogida por el programa musical más famoso de nuestra televisión para confirmar quienes son los concursantes que han pasado la fase 3, y que por tanto participarán en la Gala 0, que será el 20 de noviembre. En ese primer programa actuarán concretamente 18 artistas, pero solo 16 se quedarán a vivir la experiencia. Son algunos de los datos a los que EL CORREO GALLEGO - cabecera del mismo grupo editorial que FARO, Editorial Prensa Ibérica (EPI)- ha podido tener acceso, ya que los participantes han firmado un acuerdo de confidencialidad que les impide entrar en detalles.

Amparo Mosquera y Lina Gutiérrez son dos viguesas que han participado en esta última fase, que se celebró esta semana (lunes, martes y miércoles) en Barcelona. Y aunque no pueden revelar si estarán o no en esa Gala 0, sí han contado que la experiencia ha sido única. “Fue maravillosa, una experiencia muy intensa y bonita. Allí estuve con gente con muchísimo talento”, explica Lina.

Amparo asegura que no esperaba que el casting alcanzase tal magnitud. “En mi caso no me incomodaron mucho las cámaras, era un plató pequeñito, y la verdad es que no pensaba que sería tan intenso, pero se respiraron muchos nervios y mucho compañerismo porque estábamos viviendo lo mismo”, cuenta. “Yo acabé llorando de la emoción de ver a los demás porque al final te acaban importando más el resto que tu mismo”, señala.

“También me sorprendió que en esta última fase saliesen a flote muchos egos, vi reacciones un poco raras por decirlo de alguna forma... la música es complicada y los 'no' son difíciles de digerir a veces”.

Lina escogió para el casting final las canciones Lunes, que se emitió en directo, My baby just cares for me y La gata bajo la lluvia. Amparo por su parte interpretó en directo un tema suyo, Vuelves y también cantó Échame la culpa y Deshazte de mí.

Este último casting contó con la presencia una vez más de Noemí, Manu Guix, Mamen y también de Vicky. “El trato por parte de todos ellos, redactores y productores, fue increíble”, cuenta Amparo, quien lo pasó un poco mal debido a su afonía. “Fue un poco catastrófico. Tres días antes, el viernes, empecé a cantar porque hastas entonces tuve que guardar reposo por la afonía. Forcé para ensayar todo lo que no había podido y llegué bastante mal. En el hotel de Barcelona había un aire acondicionado muy fuerte y volví a recaer. Pero lo solucioné como pude, estuve tratándome con jengibre, miel y haciendo ejercicios de técnica vocal para tratar de recuperar la voz”, cuenta.

Hayan pasado o no el casting final, lo que sí sabemos es que ambas seguirán inmersas en el mundo de la música. Amparo y Lina son todavía muy jóvenes pero ya tienen experiencia en un escenario y una sólida formación musical.

Lina ha sacado con Warner un tema, Nada importa, y hoy estrena su segunda canción: Cuando te marches, que podrá escucharse en Spotify, Youtube, Apple Music, Instagram y Tik Tok. Esta viguesa toma clases de técnica vocal en A Coruña y toca el piano, el ukelele y la guitarra acústica. Ha dado conciertos y se ha formado como vocalista de jazz.

Amparo por su parte puede escucharse en las plataformas digitales gracias a su tema El retrato y ahora mismo se encuentra inmersa en la producción de nuevos temas, de hecho, pronto sacará el siguiente Vuelves. Toca la guitarra y el piano y está totalmente centrada en las clases de composición musical y en las de canto y baile. Al igual que Lina también tiene experiencia en dar conciertos.

Ya no queda nada para saber si dos viguesas formarán parte de la nueva edición de Operación Triunfo. Talento les sobra, así que en caso de que no haya suerte, seguro que encuentran otro camino para triunfar en la música.