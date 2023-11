'GH VIP' sorprendió a sus espectadores comunicando que había tomado la drástica decisión de expulsar de manera disciplinaria a Álex Caniggia y a Gustavo a raíz de un comportamiento que ambos tuvieron en la cada de Guadalix.

La organización de 'GH VIP 8' recurrió a las redes sociales para comunicar esta medida."Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión". Y así lo esperaba la audiencia.

La gala de este jueves comenzó con Marta Flich explicando los motivos por los que el programa había tomado esta decisión con Álex y Gonzalo. "Hay comportamientos que no son compatibles con las normas de convivencia y hay cosas que pasan los límites permitidos".

"Estoy aquí por mal comportamiento. Tuve una mala reacción, pero todo empezó por Avilés, porque viene a meter mierda. Avilés empezó a insultar a Laura y yo no iba a tolerar que insulte, primero, a una mujer y, segundo, a una persona mayor", señaló Álex Caniggia a su entrada al plató.

ÚLTIMA HORA



Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión.#GHVIP1N #GHVIP2N pic.twitter.com/p66ZENLGPk — Gran Hermano (@ghoficial) 2 de noviembre de 2023

"Eso no justifica el comportamiento. Se puede respetar a una mujer sin llegar a donde llegasteis vosotros", apostilló la presentadora. "No justifico nada, por eso quiero pedir perdón al pueblo español y Gustavo. Pero estar ahí con Avilés 24 horas gritando en tu oído, es insoportable", añadía Álex.

"No vamos a poner las imágenes porque no son un ejemplo ni para la audiencia ni para nadie. Fue un forcejeo, un enfrentamiento donde se considera que habéis rebasado unas líneas de convivencia, donde hay un contacto físico. No hay agresión por el estivo, pero hay una invasión del espacio vital. Un contacto físico que no podemos permitir", dejaba claro Marta.

Después de la pequeña entrevista con Caniggia, Gustavo entró al plató. Los dos concursantes se fundían en un abrazo y el exchófer de María Teresa Campos trató de explicar que su única intención en el conflicto era la de mediar en esa desagradable situación.