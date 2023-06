Alba Carrillo ya no se calla. La modelo decidió optar por el silencio después de que Telecinco no renovara su contrato y la sumara a la lista de despedido del grupo de comunicación. Durante todo este tiempo no habló sobre lo ocurrido, al margen de alguna que otra pulla contra algún personaje de la cadena, pero los últimos acontecimientos le han hecho estallar.

La modelo ha aprovechado la victoria judicial de su madre Lucía Pariente para atacar directamente a una directiva de Mediaset y desvelar la identidad de la persona responsable de su despido. "Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, vilipendios, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a la justicia, siempre por la vía legal, que no es un plató de televisión, las cosas salen como tienen que salir", comenzó diciendo haciendo referencia al juicio que en su día perdió Lucía Pariente con Jorge Javier Vázquez acusándole de acoso. Alba Carrillo hace este inesperado señalamiento sobre el hijo de Ana Rosa y anuncia acciones legales "Hay una mujer que es mala como el demonio y está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mi", desveló. Lucía Pariente gana el juicio contra María Zambrano y Zeppelin por lo que pasó esta noche y habla de su despido de T5 #FiestaT5 pic.twitter.com/2ShbXzES7p — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) 3 de junio de 2023 "Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y resulta que la han dado un título a esta persona. Pongamos que ha pasado a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta y es segura", sentenció. Las redes sociales han sacado sus propias conclusiones y han descubierto que Alba Carrillo podría estar refiriéndose a María Zambrano, la directora de ‘Secret Story’ y que estaría según ella detrás de todo lo que les dijo Jorge Javier tanto a Alba como a Lucía Pariente en la final del reality. María Zambrano abandonó Zeppelin TV, la productora de ‘GH’ y ‘Secret Story’ y fichó por Mediaset España como nueva directora de formatos de reality y dating y,. según la versión de la modelo, ella sería la persona que impulsó la decisión de que los programas de la cadena dejaran de contar con ella.