'Tu Cara Me Suena' encara ya la recta final de su undécima temporada. En la gala de anoche, Andrea se coronó y se afianzó en el podio de la clasificación general.

Pero no fue lo único que pasó anoche en la gala, pues Lolita Flores también tuvo tiempo de explicar como comenzó a trabajar en el programa.

La cantante, que lleva ligada al formato desde 2015, contó que antes de comenzar se encontraba en Barcelona representando una obra teatral, cuando llamó al director de Gestmusic.

"Yo estoy aquí porque llamé a Tinet Rubira. Le dije que me encantaría estar en Tu cara me suena", comentó. El director le preguntó si quería concursar, pero esa no era la intención de la artista. "No, como concursante no, pero si algún día ves que puedo tener un lugar...".

Así fue como la andaluza comenzó a formar parte de la mesa del jurado, donde comparte mesa desde la quinta edición con Chenoa, Llácer y Latre. "Fui yo la que llamé a Tu cara me suena... y no se me caen los anillos", concluyó.