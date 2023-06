Ana Obregón ha reaparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro".

Uno de los aspectos más llamativos ha llegado cuando una redactora de 'El programa de Ana Rosa' ha tomado el turno de palabra para hablar con Obregón.

La presentadora también ha aprovechado la ocasión para dirigirse a Alessandro Lequio, que ha escuchado desde plató sus palabras: "Llevo un mes que no me escribes ni nada, entonces no sé lo que te pasa". "Decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo", le ha dicho.

“Tu nieta te está esperando en casa”, le dice Ana Obregon a Alessandro Lequio. Esto se parece cada vez más a una película de Jordan Peele o Ari Aster pic.twitter.com/Vl5u7zc3Ap — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) 7 de junio de 2023

Unas palabras a las que Alessandro Lequio ha decidido responder con un sentenciador mensaje con el que ha decidido romper su silencio. "¿Me permites decir una cosa? Es lo único que voy a decir sobre el libro", le pedía a Ana Rosa.

"Cada uno lleva las cosas como puede y como quiere, pero lo que me parece tremendo son todas esas personas que dicen que es una historia maravillosa. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. Es una historia de terror, del peor de los terrores", decía visiblemente emocionado. "He escuchado muchas veces que es una historia preciosa. ¿Preciosa? ¡No, de terror y del peor de los terrores!", concluía enfadado.

Alessandro Lequio estalla tras escuchar que la historia de Ana Obregón es una historia maravillosa.



Bravo por él, no se puede infravalorar el dolor de un padre que ha perdido a su hijo y sobre todo cuando es su padre, el único que ha respetado la intimidad de su hijo fallecido. pic.twitter.com/1EzFAUryBh — Sra.Pecas (@senorapecas) 7 de junio de 2023

"Yo no he leído el libro porque nadie tiene que contarme la historia de mi hijo, pero es un libro que no tiene nada que ver con las pocas páginas que dejó mi hijo escritas. No tiene nada que ver, no confundáis las cosas. Es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo", sentenciaba haciendo referencia a las palabras de Ana Obregón.

Por último quiso responder a la acusación de la presentadora, que ha asegurado que llevaba un mes sin saber nada de él. "No es cierto", dejaba patente Lequio. "Que mi nieta me está esperando... A mí esto me hace mucha gracia. Ana Rosa, tú sabes que yo te cuento absolutamente todo en la intimidad, pero otra cosa es que quiera compartirlo con España, lo que haga y deje de hacer con esta criatura, es cosa mía y de mis amigos, pero con España no tengo por qué compartirlo. Creo que es comprensible".

"Ahora le escribiré otro mensaje para que lea el que tenía previamente y le refresque la memoria. En cualquier caso, soy inevitablemente protagonista de esta historia, porque soy el padre, pero creo que ella me ha respetado, me ha mantenido bastante al margen y yo se lo agradezco, de verdad", zanjaba.