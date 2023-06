'First Dates' también recibe diariamente a comensales con parecidos muy razonables con caras muy conocidas. Este es el caso de Manuel, un churrero sevillano de 42 años, que fue recibido por un Carlos Sobera que lo comparó con dos caras muy conocidas por la audiencia de nuestro país por distintos motivos.

"Como te pareces a Pepón Nieto en la mirada y en el color de ojo", le dijo el presentador al soltero nada más recibirlo en la puerta del local, añadiendo una segunda comparación al acompañarle a su siento en la barra: "También se parece mucho a Santiago Abascal".

El doble churrero de Santiago Abascal busca el amor en ‘First Dates’: “Me he quedado impactada” pic.twitter.com/4fzsAx1YNp — TVMASPI (@sebas_maspons) 28 de mayo de 2023

Dejando este asunto a un lado, nada más entrar por la puerta, Manuel supo que iba a conocer a Espe, una camarera jienense de 42 años, de la que no tuvo una buena primera impresión: "No me ha gustado. No me gustan las chicas de esas maneras".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, la primera impresión de Manuel fue bastante determinante en la velada, ya que el silencio fue el gran protagonista del encuentro. De hecho, cuando fue bastante incómodo, Espe le preguntó al sevillano qué se dedicaba. Cuando le contestó, él se sorprendió para mal cuando ella le ha dicho que tenía un bar de copas, ya que buscaba una mujer que se parezca a la reina Letizia: "Educada, elegante, inteligente, delgada y guapa”.

La falta de feeling entre ambos también crucial en la 'Decisión final', ya que los dos no quisieron una segunda cita con el otro fuera del restaurante de 'First Dates'.