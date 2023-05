Participó junto a su pareja en la última edición de 'La Isla de las Tentaciones', conoció a un nuevo amor y acabó traicionando a una de sus compañeras de programa. La compostelana Laura Boado sabe como mimetizarse con el ambiente televisivo. Después de arrasar en Telecinco, la modelo e influencer gallega se convierte ahora en el nuevo rostro estrella del programa de citas 'First Dates' que se emite en Cuatro y cuyo presentador es Carlos Sobera.

Boado substituirá a Lidia Torrent, que después de seis años en el programa ha decidido centrarse en su reciente maternidad. La joven gallega hará su debut a partir del lunes 29, cuando tendrá que ayudar a los solteros a encontrar el amor. La decisión de la productora de contratar a Laura Boano no es baladí, ya que la gallega se ha criado en un bar, en concreto en uno que sus padres regentaban en Santiago de Compostela cuando ella era pequeña.

“Me he pasado la vida en un bar porque, de pequeña desayunaba allí, luego me iba al colegio, me traía el autobús a comer también al local lo que hubiera de menú del día y, por las tardes, si no tenía que estudiar o que entrenar, también me bajaba para echar una mano o jugar una partida de cartas con los viejitos”, explica.

Posteriormente, cuando Laura era adolescente y tras las separación de sus padres, la madre abrió otro restaurante en Arteixo, el Arde Lucus, una brasería donde la joven servía como camarera mientras estudiaba Moda en A Coruña.

Laura Boado, que confiesa que teme las críticas que puedan lloverle ante su nueva aventura, cuenta cual es su anécdota favorita hasta el momento: "Me quedo con una pareja muy mayor, un señor de 90 años y una señora de 80 y tantos que tuvieron una cita preciosa. Pude ver perfectamente como conectaron y es que al final la gente mayor no está para perder el tiempo, son muy directos y enseguida saben si para adelante o no", explica.

A partir de esta semana veremos como Laura se desenvuelve con las parejas y con sus nuevos compañeros de trabajo.