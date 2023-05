Pocholo está de vuelta en el panorama televisivo. El aristócrata regreso a Telecinco para defender a su sobrino Bosco en 'Supervivientes'. Tras su visita a Honduras se pasó por el plató para compartir con los colaboradores sus vivencias en el concurso.

Allí hizo gala de su personalidad y tuvo muy buena sintonía con una de las exsupervivientes. Pocholo y Marta Peñate hicieron muy buenas migas y regalaron a los espectadores un divertido tira y afloja. Por lo que se ve, el tío de Bosco se lo pasó muy bien con ella y quiso hacérselo saber, pero las redes sociales le jugaron una mala pasada.

"Lobiuuuu, Marta. Eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", quiso escribirle Pocholo. El problema fue que se confundió de Marta y en lugar de enviárselo a Peñate, su destinataria fue Marta Riesco.

La periodista se quedó de lo más sorprendida al recibir el mensaje de Pocholo, con el que nunca ha coincidido. Por ese motivo decidió no responder a su mensaje, pero unas horas después volvió a recibir otro nuevo. "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pélate. No volverá a pasar", expresó. Seguramente el corrector le jugó una mala pasada, pero evidentemente se estaba refiriendo a Marta Peñate.

La divertida situación llevó a Marta Riesco a compartir la historia con sus seguidores. Y por si eso fuera poco, se ánimo a hacer una divertida composición con la foto de ambos, en la que les mencionaba para que puedan ponerse en contacto y no vuelva a haber más confusiones.