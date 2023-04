Una nueva polémica ha vuelto a envolver a los colaboradores de 'Sálvame'. Hace unos días llevaban unas quejas al programa por parte de algunas marcas que habían lanzado un ultimátum a varios colaboradores con dejar de cederles ropa para que la promocionen.

"Si detectamos que la ropa prestada está en mal estado, rota o con olores ajenos al diseño, reclamaremos el importe íntegro de las prendas. Los colaboradores de ‘Sálvame’ que no cumplan con el protocolo serán definitivamente retirados de las listas de posibles embajadores de nuestra marca", anunciaba Mayte Ametlla, estilista de Mediaset.

Una de las principales señaladas era María Patiño que este martes conecto con el programa para dar su versión tras la acusaciones recibidas. "No me hace ninguna gracia porque hay gente que durante años de una manera voluntaria tanto las marcas como yo llevamos trabajando mucho tiempo. Si algo he hecho mal no me importa pedir disculpas pero llevo seis años trabajando con dos marcas y me fastidia que jueguen con mi imagen. Yo soy de las personas que cuando quiero algo lo pago y me niego a que me inviten", exclamó la presentadora.

🌟María Patiño, entre lágrimas, se planta ante una información de 'Sálvame' sobre ella: "No lo voy a permitir"

Por si las acusaciones fueran poco, ‘Sálvame’ contó también con el testimonio de Fran Larrañaga, un reconocido estilista que se mostraba muy duro contra ella. "Son de lo malo lo peor", aseguraba sobre el comportamiento de Lydia Lozano y María Patiño. "María es difícil de trabajar con ella. A lo mejor no es la peor en como devuelve la ropa pero los estilistas que han trabajado con ella cuentan cosas que no podemos contar aquí", sentenciaba. "Hay marcas que no quieren vender a María porque sus devoluciones no son lo que se espera".

"Nunca he visto una persona tan mentirosa. Esto no lo voy a aceptar, si así es lo que queréis transmitir de mi imagen, yo tengo muy claro lo que voy a hacer", respondía muy afectada María Patiño. "Jamás he tenido un problema con ningún estilista, jamás me he quejado de nada. Nunca en la vida he tenido un problema con una tienda de ropa porque mis padres me educaron de una manera ¿qué sabes cual era? Aceptar quién eres y como eres."

"Yo ni soy modelo ni pretendo serlo. Y si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra", concluía la presentadora de 'Socialité' abandonando la conexión.