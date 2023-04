La vuelta de Paz Padilla a la televisión no ha sido todo lo exitosa que se esperaba. Hace cosa de un mes, la humorista se ponía al frente de 'Déjate querer'. Lo hacía como sustituta de Toñi Moreno tras su salto a TVE. Unos cuanto programa después y dadas las bajas cifras de audiencia que cosecharon las últimas emisiones, Telecinco ha decidido cancelar esta nueva temporada, que emitirá la última entrega este sábado 1 de abril.

La presentadora suma ahora un nuevo varapalo tras esta decisión. Tal y como ella misma ha confesado, tendrá que ser apartada de la televisión por un motivo de salud. "Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Pablo Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión", escribió para anunciar que ha tenido que ser intervenida de las cuerdas vocales para poner fin a su dolencia.

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Un programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas", en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su estreno en 2009 hasta el año pasado.

Además de presentadora, Paz padilla también ha trabajado como actriz, tanto en televisión como en el teatro. Así, logró éxito con "¡Ala..Dina! y "Mis adorables vecinos", mientras que últimamente se le había visto en "La que se avecina", donde interpreta el personaje de "La Chusa".

Una dilatada carrera frenada por un traspiés

Pero, a pesar de su dilatada trayectoria, un traspiés hizo que acabase perdiendo su empleo en Telecinco. Y es que Paz Padilla tuvo una acalorada discusión con Belén Esteban sobre el coronavirus que acabó con la presentadora abandonando el programa en mitad de su emisión y sin ofrecer ninguna explicación. Esto originó su despido fulminante de la cadena. Sin embargo, la presentadora recurrió el despido improcedente y obtuvo el respaldo judicial, con lo que acabó volviendo a la cadena de televisión con el objetivo de encabezar nuevos proyectos con Telecinco.

Regreso

Y así fue, Paz Padilla regresó a Telecinco con un renovado Déjate Querer, que iba a aunar testimonios de famosos con gente anónima. Sin embargo, la audiencia no acompañó y la cadena decidió suspender las grabaciones. Desde que se conoció la cancelación del programa, mucho se ha especulado al respecto. Finalmente Mediaset se ha pronunciado anunciando que prepara un nuevo programa con Cristina Tárrega.

Se trata de "La vida sin filtros", en el que cada programa tocará un tema concreto al que Tárrega se enfrentará sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató. A partir de esa premisa inicial, se incorporarán testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató, que le harán emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores.

En cada entrega de "La vida sin filtros", el programa abordará un asunto que vertebrará sus contenidos, que serán oportunamente documentados con información, noticias y datos por el copresentador del programa, el periodista Carlos Garayoa.