Otro intento de abandono vuelve a sobrevolar en 'Supervivientes'. El domingo 'Conexión Honduras' sorprendió anunciando que Gema Aldón quería dejar el programa. Tras una charla con el equipo médico y con Ion Aramendi, decidió darse una nueva oportunidad que le duró sólo unas horas.

'Supervivientes: tierra de nadie' abrió el programa anunciando la nueva intención de la hija de Ana María Aldón de abandonar el reality. "Tu hija Gema, por la situación, porque está muy molesta por los dolores o quizá porque está pensando en las cosas de fuera, no lo sé, está llegando a un punto en el que está perdiendo un poquito los papeles, los nervios. No lo digo por las palabrotas, sino porque está teniendo una reacción con el equipo medico de Honduras donde no está siendo la chica agradable y simpática que todos creemos y queremos ver", le dijo Carlos Sobera a la colaboradora.

"Se le está yendo un poquito la situación de las manos. Está mal en ese sentido tanto física como emocionalmente y está perdiendo los papeles. Por mucho que el equipo medico esté tratando de intervenir, ella no está facilitando el trabajo de los médicos ni del personal y no esta haciendo que resulte nada fácil. Estamos entrando en un circulo un poco vicioso", añadió el presentador haciendo mención al comportamiento que está teniendo la superviviente con el equipo del programa.

"El otro día hice todo lo que pude dentro de mis capacidades de convicción… Me volqué en ella", alegó Ana María Aldón. "¿Hay algo fuera, en España, que le esté preocupando?" quiso saber el presentador. "No lo creo, es que no sería coherente que dijera que sí porque hemos visto el concurso que está haciendo desde el primer día. Desde que entró no ha salido de playa Royal y lo está dando todo", quiso defender su madre.

"Ella está haciendo lo que el equipo médico le ha dicho", añadió. Unas palabras que Carlos Sobera cortó en seco. "Eso no. Permíteme que te corrija. Lo siento, pero no. No está haciendo caso. Empezó el equipo médico pidiéndole el reposo absoluto y no hizo ni puto caso", sentenció.