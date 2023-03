Los saltos del helicóptero son uno de los momentos más esperados de las ediciones de 'Supervivientes'. Ver como los famosos se enfrentan a sus miedos saltando al agua para dar comienzo a su aventura en Honduras cautiva a los espectadores cada año.

En la edición de este año se vivió un momento que encogió el corazón a la audiencia y a los presentes en plató durante la gala cuando Bosco Martínez- Bordiu protagonizó un temeroso salto poniendo en riesgo su integridad. El sobrino de Pocholo se tiró al agua haciendo una pirueta en el aire en el momento de saltar. Algo que está completamente prohibido y por lo que fue sancionado por la dirección.

Después de este polémico y comentado momento Asier Montaño, quien fuera uno de los redactores de ‘Supervivientes’ en ediciones anteriores, encargado de realizar los directos de Instagram con Lara Álvarez antes de las galas, compartió un vídeo en Tik-Tok revelando algunos de los secretos mejor guardados de los saltos en helicóptero.

"Yo también salté del helicóptero de ‘Supervivientes’ pero cumpliendo las normas no como Bosco", comienza diciendo en un vídeo en el que muestra como fue el momento en el que él mismo vivió en sus carnes la experiencia de lanzarse al agua.

"Recuerdo que estaba acojonado en ese momento", desveló. "Me sorprende lo que hizo Bosco porque a mí antes de saltar me insistieron en que primero no me impulsara para arriba por riesgo a pegarme con las hélices del helicóptero. Segundo, que me quedara rígido con los brazos cruzados. Y que simplemente pegara un salto hacia adelante para saltar al agua y caer recto", explica el ex redactor y community mánager de 'Supervivientes'.