'Planeta Calleja' ha estrenado nueva temporada con Jordi Cruz como invitado. El juez de ‘MasterChef’ se ha enfrentado a varios retos, pero también ha mostrado su lado más personal. Se he sincerado sobre temas en los que nunca había hablado en televisión, se ha enfrentado a algunas de sus polémicas más sonadas y sobre la relación con sus compañeros.

"¿Por qué has venido a ‘Planeta Calleja’?", le ha preguntado Jesús. "A divertirme, a hacer cositas, a estar contigo, que me pareces muy divertido", ha respondido. "¿Cómo has podido venir con el lío que tienes entre tu programa, los restaurantes…?", ha insistido el presentador. "Es que o empiezo a buscar tiempo para mí o tengo un problema. Llevo 30 años picando piedra y ya toca encontrar tiempecitos para pasarlo bien, para estar tranquilo", ha reconocido el chef.

"Cuando le dices a tu equipo ‘oye, que me piro con Calleja de aventura’. ¿No te meten un toque?", se ha interesado Calleja. "No, me dicen, oye, qué suerte tienes, te lo vas a pasar bien. Hazlo, que va a ser bueno para ti".

Después de hablar de su polémica con los becarios o el elevado precio de sus platos, dedicó un rato de su aventura para hablar sobre 'MasterChef'. Jesús Calleja quiso hablar sobre la dureza en los veredictos. "Piensa que nosotros hacemos la función de jurado, de maestros y de cliente que paga y ves una persona que lo puede hacer muy bien y lo hace muy mal", ha justificado. "Quedaste consagrado como el juez duro al que se le tiene miedo", le ha espetado Calleja.

Calleja también quiso hablar de la relación con sus compañeros de 'MasterChef' y le ha pedido que les definiera. "Pepe es un cateto. No, Pepe es maravilloso, es mi hermano mayor", ha aseverado. "Tengo la sensación de que tú haces parejita con Pepe y os decís cosas así que no se pueden evitar", le ha confesado el aventurero. "Sí, somos bastante zoquetes, vulgares, simplones", ha añadido Jordi.

"Samantha a veces puede parecer que se le va un poco la pinza, pero es una mujer buena, generosa, organizada, una pedazo de madre y una persona con un gran corazón", ha dicho.