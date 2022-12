Rosa López da por concluida la polémica generada por unas declaraciones de Chenoa. La artista y ganadora de la mítica primera edición de 'Operación Triunfo' estuvo presente en la presentación de 'Grandes Éxitos', la nueva docuserie musical de Movistar Plus+, en la que YOTELE también estuvo presente y pudo preguntarle sobre este tema: "Todo bien. Es que sacamos raspa y metemos pescado".

Además de este asuntos, Rosa también nos habló de sus próximos proyectos televisivos y de su noveno álbum de estudio, que contará con canciones como 'Puertas abiertas', su primer single, y '1930', una canción que dará visibilidad a las personas trans.

-¿Tienes planes de boda con tu pareja?

-Un compañero tuyo me lo ha preguntado antes... Yo quiero algo discreto. Que nadie se entere y que sea feliz de verdad. Que no sea un estrés.

-¿A quién invitarías y a quién no?

-Yo quiero que sea el día más feliz de mi vida, y para que lo sea, es mejor que estén mi madre, mis hermanos…

-¿Solo a los más allegados porque no quieres polémicas?

-No. Yo pienso en mi vida y en los míos, y ya está. Es que no lo sé…

-¿Y una celebración con tus compañeros de OT?

-Hombre, claro, habrá, y que venga quién quiera. Invitados van a estar a todos

-¿Invitarías a todos?

-Hombre, claro.

-Cuando llegaste esta entrevista, nos dijiste que ya estaba acostumbrada a todo porque son 21 años de carrera profesional. ¿Qué te parece que compañeros separan amigos de amistad? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes cuando ves eso?

-El primer pensamiento es que alguna prensa, a veces, no entiende que esto es irrompible. Lo mismo te pone un día en un pedestal, que el otro crea polémica. Somos amigos todos. La prensa es súper insistente. Al final, nos ponemos nerviosos, da igual la edad que tengamos. Sé cómo es la prensa. Yo no me puedo dejar llevar por lo que se ha sacado de contexto. Que conste que no he visto nada. Solo unos videos cortados. Además, todo el mundo criticando a mis compañeros. ¿Pero esto qué es?

-Nos ha chocado que Chenoa diferencia y diga “Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia”… ¿No sé si eso te ha molestado o te ha dolido?

-Hombre, me puede remover una cosa, pero como sé cómo es la prensa, que le habrán insistido. De hecho, mandé un mensaje para las chicas para decirle “De verdad, no os mimeticéis con la prensa. Os quiero mucho. Felices fiestas”.

-Entonces, ¿todo bien?

-Todo bien. Es que sacamos raspa y metemos pescado.

-¿Has hablado con Chenoa?

Claro que hemos hablado. Y con Geno, y con las chicas... Con Alejandro. Estamos todos revolucionados porque hay que ver cómo se porta la prensa. No me he molestado por lo que ha dicho una compañera, sino hasta dónde la prensa puede llegar.

-Bea Jarrín trasladó en ‘Fiesta’ un mensaje de Natalia. Según ella, decía que tú solo estabas cuando tú necesitas interés de ellos.

-Desde el día 1, son súper importantes para mí. Aunque no pueda estar siempre, porque mi casa parece un almacén. Cuando tenga casa, la tendrán. Estamos todos para todos siempre. Más cuando más lo necesitamos.

¿Tu lema va a ser siempre defenderlos a todos?

Yo estoy siempre cuando más falta hace, y lo voy a estar. Yo les quiero muchísimo hasta que me muera. Es que esto es irrompible, por lo menos, en mi corazón. Entonces, si hay algo que se descuadra, sé que no son por parte de mis compañeros. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede ser polémica. Por suerte, sabemos dónde estamos. Nos queremos mucho.

-Cuéntanos cómo se presentan las navidades

-Acabo de publicar nuevo singles, que se llama ‘Puertas abiertas’ y se lo dedico a mi chico. En la vida, pase lo que pase, lo mejor es que ocurra para aprender, descubrir y crecer. El siguiente single se llamará ‘1930’, que dará visibilidad a las personas trans. Lleva ese título porque, en ese año, Lili Elbe se convirtió en la primera mujer trans. El tema tiene una historia muy bonita y es muy poético. Está apoyado por Valeria Vegas y Amor, a la que le propuse que saliese en el videoclip. Estoy muy contenta.

-¿Qué le pides al 2023?

Que salga ese noveno disco, que voy a sacar en 2023. Que pueda estar con él en esa pantalla de Callao como Pablo Alborán y que se venda en El Corte Inglés y todas las plataformas y, sobre todo, que mi madre y mi familia tengamos mucha salud.

-¿El disco te lo produces tú?

-Sí. ¡Y bien qué cuesta! Desde 2019 soy artista independiente. Está siendo duro, pero es súper enriquecedor. No paro de estar ilusionada, componer y de hacer cosas que me gustan. Ya tengo un sonido que será para ese noveno álbum, que parte desde la sencillez y la sobriedad. He encontrado mi sonido.

-Televisivamente hablando, este 2023 también estarás en ‘El desafío’

-Sí, y en ‘La voz kids’ como asesora de David Bisbal. Este año también estaré presente en pantalla y espero aprovecharlo bien para ese noveno álbum que viene. Trabajamos mucho. Hay muy poco glamour a veces, pero ahí están los sueños.

-¿Cómo ha sido la experiencia en ‘La voz kids’?

-Preciosa. David Bisbal y yo le transmitimos a los niños el verdadero significado de seguir trabajando y dedicarte a lo que te gusta, que no sea por ganar un programa. Pase lo que pase, hay que seguir trabajando.