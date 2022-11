Las 10 polémicas que persiguen a Pablo Motos

El mensaje incendiario que ha lanzado Pablo Motos contra el Ministerio de Igualdad por su anuncio institucional contra el machismo, al verse reflejado en el presentador que le pregunta a su entrevistada sobre el tipo de ropa interior que usa (en eso tiene razón, porque es clavado a él y la pregunta se la hizo en su día a Elsa Pataky) se le ha puesto en contra. Porque a su queja le han seguido tuits con vídeos que recordaban otros casos en las que las invitadas se sintieron incómodas.

Y es que las polémicas en las que se ha visto envuelto Motos le ha acompañado tanto como el éxito de audiencias. Su colaboradores Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó han criticado la campaña, así como Ana Rosa Quintana desde la cadena de la competencia, Telecinco.

Paralelamente ha circulado que Antena 3 estaba borrando contenidos en su web de ‘El hormiguero’ para proteger a su presentador. Como publica Yotele, eso no es así, son bulos, ya que lo que se ha hecho es bloquear tuits donde aparecían esos vídeos considerados machistas. En la guerra, ya se sabe, todo vale. Y esto es la guerra.

El ejemplo de Pataky quizá no era el más representativo, porque, como bien apunta Motos, iba dentro de un contexto determinado: el desfile de ropa interior que presentaba la actriz. Pero hay otros que se considera que no iban mucho a cuento, por lo que han provocado polémicas. Y es que esta no es la única que ha envuelto al programa. Ahí van algunas más. Y no son solo las féminas las involucradas.

1. Virginia Maestro

A raíz de la polémica surgida por el vídeo del Ministerio de Igualdad, la cantante Virginia Maestro, ganadora de la sexta edición de ‘OT’, contaba hace unos días en su cuenta Twitter lo incómoda que se había sentido. La joven había acudido al programa con vestido que dejaba entrever, entre los cortes de la tela, sus pechos, y el presentador decía que no podía mirarla a los ojos. Entonces, era 2009, solo acertó a decir: “A ver, Pablo, no me hagas esto”. Trece años después, ya una adulta hecha y derecha, ha declarado: "Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder. Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo sería más sabio", decía en el tuit.

2. Mónica Carrillo

En la visita que Mónica Carrillo hizo a ‘El hormiguero’ en 2017 para presentar su nueva novela, se comenta que Motos coqueteó con ella mientras leía los fragmentos más subidos de tono de su libro. Lo más criticado fue, sin embargo, que el presentador le soltó: "Tú eres un mito erótico y lo sabes, yo hay veces que veo las noticias y si está el volumen bajado las sigo viendo igual, estoy encantado de salgas en la televisión". Para acabar preguntándose si a los hombres les gustaba leer sus libros por su atractivo. La presentadora no se pronunció al respecto, con lo que se desconoce si le produjo rechazo.

3. Charlize Theron

Esta fue una de las polémicas que tuvo alcance internacional, ya que la protagonizó la estrella sudafricana Charlize Terón cuando acudió junto a Kristen Stewart en 2012 para promocionar la película ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’. Preguntada en el programa de Jimmy Kimmel por la experiencia, aseguró estar confundida porque le ponían música sexi cuando respondía y le pedían que bailara. Tampoco le gustaron los “juegos de química de sexto curso” que le propusieron hacer, en referencia a la sección de los experimentos. Volvió a ser invitada en 2017, pero le dio plantón. Aunque se disculpó amablemente por Twitter

4. Anastacia

Las redes tildaron de “baboso” al presentador por el incómodo acertamiento que tuvo con la cantante estadounidense Anastacia al darle un beso en el cuello, momento del que las redes destacaron la cara que ella ponía. Una incomodidad que se repitió cuando al despedirla le dio seis besos muy arrimado, como hicieron ver los tuiteros. Aunque ella no ha declarado nada al respecto. Todo hay que decir que Motos se muestra tremendamente cariñoso (exageradamentee, incluso) con el personal que acude a su programa, sea mujer u hombre.

5. Ed Sheeran

A veces son los comentarios desafortunados hacia un invitado los que resultan polémicos. Como cuando le preguntó al cantante Ed Sheeran si al tener éxito la gente lo veía un poco más guapo, porque no era el “prototipo de cantante guaperas que hace canciones de amor”. La respuesta que le dio el artista fue muy celebrada en las redes: “Todas las estrellas del pop de la historia eran un poco raras de aspecto: Elton John, Rod Stewart, David Bowie”.

6. Peter Dinklage

Otro comentario desafortunado denunciado por las redes fue el que le hizo a Peter Dinklage, actor que interpretaba a Tyron Lannister en la serie ‘Juego de Tronos’. En un momento de la entrevista, Motos le soltó: “Dices que estás muy agradecido a George R. R. Martin porque ha humanizado a los enanos en la ficción. Siempre os ponen como duendes o como elfos personajes que no son reales, pero, sin embargo esta vez sí y es algo que agradeces”, explicó Motos. A lo que Dinglage le respondió con sorna: “Sí, los enanos son reales. Toca”. No solo el público del plató aplaudió la contestación.

7. Sexualizar a una niña

El presentador también fue acusado de sexualizar a una niña y de homofobia en 2020, cuando acudió al programa Luna Fulgencio, una actriz de 9 años, que participaba en la película de Santiago Segura ‘Padre no hay más que uno 2’, junto al director y otros actores. La pequeña declaró ser fan del programa. Pero cuando Motos le preguntó si le gustaba algún chico o algún famoso, la niña se puso nerviosa, con lo que le dio como opciones Antonio Bandera y Mario Casas. Ella soltó que Blanca Suárez, y él pareció tranquilizarse cuando le confirmó que como actriz. Entonces le insistió: “No tienes novio ni nada, ¿no?” A lo que la pequeña respondió: “Que tengo 9 años, no 26”.

8. El 'pulsómetro', con Imanol Arias

Una de las características del programa es hacer pruebas que ponen a prueba el talento, las habilidades e, incluso, la paciencia de los invitados. Una de las más criticadas fue aquella en la que Motos y el actor Imanol Arias se sometían a la prueba del ‘pulsómetro’, que consistían en ver cómo subían sus pulsaciones ante la visión de un desfile de señoritas en biquini. Las acusaciones de machismo no se hicieron esperar.

9. Rayden y Rigoberta Bandini

El rapero Rayden, que asegura que nunca iría a ‘El hormiguero’, porque “cosifican a la mujer”, y declaró en una ocasión “me repugnan Pablo Motos y los guionistas de ‘El Hormiguero’”, le ha compuesto una rima. "No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un yo soy primero: yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan como Pablo Motos en ‘El Hormiguero". La cantante Rigoberta Bandini, finalista del Benidorm Fest, asegura que no quieren que vaya al programa: “Como soy muy bocas, habré dicho en algún momento que no me cae simpático”, deduce.

10. Críticas a la gestión de la pandemia

También ha sido criticado que durante la pandemia, Motos encendiera los ánimos de parte de la población al cargar en varias ocasiones sobre el Gobierno por la gestión de la pandemia. “¿Qué pasa ahora con los antivacunas? Los antivacunas ahora no se la pueden poner. Es como si el presidente del Gobierno dice que no se fía de alguien, y luego le nombra vicepresidente”, fue una de las críticas directas que hizo a Pedro Sánchez. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tampoco se libró de sus comentarios. En este caso sobre su físico y su peculiar tono de voz: “Ese hombre parece que lleva varios días durmiendo en un coche. Cuando habla se giran los delfines”. Aunque hubiera gente que opinara eso sobre la gestión, se afeó que no era el momento ante l