El último programa de 'La Gran Confusión' contó entre sus últimos invitados con Antonio Canales. El bailaor visitó a Xavier Sardá y se mostró muy abierto contando detalles muy personales de su vida, que explican cómo pasó de ser un chico de una familia humilde del barrio obrero de Triana a un artista de fama mundial.

Pero no sólo habló de la fama sino de la etapa tan oscura que vivió a raíz de su ostentoso estilo de vida. Entre muchas otras cosas explicó que estuvo dos años sin ponerse unos mismos calzoncillos dos veces o que era aficionado a jugar en los casinos, en los que se dejó hasta ochenta millones de pesetas. Un cúmulo de situaciones por las que el dinero dejó de entrar en su casa llevándole a la quiebra.

Ahogado por las deudas, recibió una oferta para participar en 'Supervivientes' y su situación cambio desde entonces. El paso del bailaor por el reality de supervivencia la permitió ganar mucho dinero y mejorar su estatus.

💰 El "otro Sardà" (plaza_pep) ha hecho la pregunta más incómoda a @acanalesoficial: ¿cuánto dinero ganó en su participación en el último reality de supervivencia? La cantidad marea. #ConfusiónDinero



Fue el primer expulsado, pero ‘Supervivientes’ contribuyó a inflar su cuenta corriente. Así lo desveló el mismo. "Desde que me tiré del helicóptero hasta que terminé, 1.180.000 euros", le confesó a Sardá. Además reconoció que lo habían intentado sobornar. "Me ofrecieron mucho más que dinero, pero lo que no sale del corazón no puede entrar en la boca."