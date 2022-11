Pedro Duque, el que fue ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, acudió como invitado al programa 'Joaquín, el novato'. El astronauta charló con el futbolista del Betis sobre su carrera como astronauta, pero también habló sobre su etapa política.

"¿Es más difícil ser astronauta o ministro?" quiso saber el futbolista. "Para ser astronauta te preparan y sabes que es lo que te vas a encontrar. Cada posible fallo tiene una posible respuesta. Para mí trabajar como ministro fue mucho más duro al principio de enterarme de lo que era. Aunque lo cogí con muchísima ilusión", afirmó el astronauta, que aprovechó para defender las acciones políticas que realizó durante su etapa en el Gobierno.

El ex ministro también desveló como fue el momento en el se pusieron en contacto para ofrecerle el cargo político. "Me llamó él (Pedro Sánchez) directamente. Fue una llamada en número oculto", declaró.

"Tuve unas horas para pensármelo. Es de esas cosas que pensaba que, si no decía que sí, me iba a estar lamentando toda la vida. Visto desde fuera puedes pensar '¿Dónde te has metido?', pero a veces uno tiene que hacer frente a su responsabilidad. Sabía que me tenía que meter y que lo tenía que intentar", sentenció.