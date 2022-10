Esta semana 'Joaquín, el novato' recibió a Ana Milán. La actriz protagonizó una divertida entrevista sobre su carrera pero también se sinceró sobre la parte negativa de ser un personaje público.

"Lo llevaba y lo llevo bien. Es verdad que hay momentos en los que me gustaría tener privacidad y siempre tienen que ver cuando tengo un mal día. Recuerdo un divorcio que para mí fue muy doloroso y con el que lo pasé muy mal. Enfrente de mi casa había ocho paparazis todo el día. Recuerdo no salir de casa porque me quedé muy delgada… Estaba desmejorada y muy mal" reveló haciendo referencia a su divorcio con el actor Fernando Guillén Cuervo.

"Hubo un día que engancharon la foto. Yo fui a terapia y al volver llevaba los ojos de haber llorado. Estaba especialmente delgada, estaba mal y ahí estaba la foto. Recuerdo que había un titular que rezaba 'El lamentable estado de Ana Milán después de su divorcio", afirmó la actriz. "¡Me cago en tu vida! No se hace eso con la gente".

😅 Imagina que te llama tu madre pensando que te has casado sin que ella se entere.



Pues esto le ocurrió a @_ANAMILAN_ 👇🏽:#ElNovatoAnaMilan

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYUmIb pic.twitter.com/SvIjOw8uDN — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) 26 de octubre de 2022

Unas palabras a las que quiso sumarse Joaquín. "No tienen miramiento ninguno" apuntó el futbolista. Ante este tema, la actriz habló de otras ocasiones en las que la prensa rosa le ha jugado malas pasadas. "Se lleva mal y eso que yo me siento muy respetada y muy querida. Conmigo se han portado muy bien, pero cuando se tenían que portar mal se han inventado bodas, novios… A mí me ha llegado a llamar mi madre para decirme: 'Me acabo de enterar de que te has casado", confesó.

El otro gran momento en el que la prensa la metió en un apuro fue cuando Ana Milán acompañó al novio de una de sus mejores amigas a comprar un anillo para pedirle matrimonio. Sin embargo, los paparazis tomaron la foto y dieron a entender que ambos eran pareja. "Yo le tenía que explicar a mi amiga donde iba y por qué iba con su novio, pero no le podía contar que íbamos a comprarle un anillo. Sudo solo de pensarlo", declaró.