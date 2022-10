Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto fueron a divertirse a 'El Hormiguero' con motivo del estreno de su próxima película 'En los márgenes'. Los actores visitaron a Pablo Motos y a su equipo y participaron en las habituales pruebas del programa.

Una de las secciones le sacó los colores a Pablo Motos. El presentador trató de soltar un bulo sobre su relación con Will Smith pero sus invitados le pillaron a la primera.

En el juego debían contestar a las preguntas de las hormigas del programa y cada uno decidiría si mentía o contaba la realidad en sus respuestas. El primero en querer jugar fue Pablo Motos al que le preguntaron si había estado en alguna ocasión en casa de Will Smith. "¡Vaya pregunta! Sí, si ha salido hasta en prensa, lo sabe todo el mundo" contestó con contundencia.

"Casi nos compran el programa en la BBC, pero al final nada", apuntó. Una respuesta que el resto de los presentes no se creyeron mucho. "Estuviste en casa de Will hablando de esto, pero tú no sabes inglés...", enredaron las hormigas, terminando de ponerlo rojo como un tomate.

"Yo creo que lo he visto un poco nervioso", apuntó Penélope cruz levantando el cartel de mentira. "Es todo verdad, salvo que he estado en su casa. ¿Cómo me has pillado? Me he puesto colorado...", se justificaba Motos, después de intentar colar esta mentirijilla sobre su estrecha relación con Will Smith.