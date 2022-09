Anabel Pantoja está viviendo su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja se ha alejado de la televisión tras su paso por 'Supervivientes' y ahora se encuentra recorriendo el mundo junto su novio Yulen. Después de pasar unos días en Egipto e Ibiza, la pareja está disfrutando de Nueva York con alguno compañeros del reality.

Antes de irse quiso dejar clara cuál es su postura y en que punto se encuentra su vida ahora mismo. La colaboradora concedió una exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que carga contra todo y contra todos. Pero el objeto de sus dardazos fue sobre todo 'Sálvame'.

"Mi madre ha sufrido mucho por Sálvame. Se han portado muy mal con ella" confiesa Anabel en su entrevista. Unos ataques con los que ha dejado claro que no pretende regresar. "No me planteo volver, no me veo ahí" asegura. Ahora se encuentra en una nueva etapa que nada tiene que ver con el espacio de Telecinco.

Pero si hay alguien que ha recibido sus críticas fue Rafa Mora. La colaboradora ha cargado duramente contra el que fue su compañero por las actitudes que tuvo con ella y su madre durante su estancia en 'Supervivientes'. Un comportamiento que le ha hecho mucho daño.

"Rafa Mora ha estado picando a una señora que está de baja, enferma y sufriendo. Eso no se lo voy a perdonar en la puñetera vida" sentencia Anabel refiriéndose a la actitud que tuvo con su madre.

Unas declaraciones que no han hecho ninguna gracia al valenciano que no ha tardado en defenderse. "¿Quizá su madre entró aquí y se puso a llorar porque su hija entró en un reality e hizo cosas que no le gustaron?", atacó Rafa Mora. "Hemos creado un monstruo. Se le ha olvidado todo lo que ha hecho este programa por ella".

"No me voy a comer lo que no he hecho. Lo único que he hecho con su madre es intentar chincharla, pero siempre en tono jocoso. La única que ha hecho daño a su madre es ella, haciendo lo que hizo en la isla" sentenció el colaborador.