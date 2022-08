Desde que Anabel Pantoja regresó de 'Supervivientes', su presencia voluntaria en televisión ha sido nula. Por mucho que los programas de Telecinco han intentado conseguir la participación de la sobrina de Isabel Pantoja, ella se ha negado en rotundo. Tampoco ha querido volver a 'Sálvame' asegurando, en más de una ocasión, que no sabe si está preparada mentalmente para ello.

Ahora está centrada en sus redes sociales y en su nueva relación con Yulen Pereira y la televisión parece ya no tener espacio en su vida. Además, las críticas que ha recibido por parte de sus compañeros de programa parecen haberla alejado, y mucho, de 'Sálvame'.

Algunos de sus compañeros pusieron en entredicho el papel de Anabel con su padre, dando a entender que no estaría pendiente de él a pesar de estar delicado de salud. "No vi todo lo que se dijo ayer en el programa pero te enteras y te duele" aseguró la colaboradora cuando le preguntaron por las palabras de algunos de sus compañeros. "No puedo dejar que las cosas me afecten...No hace daño quien quiere, sino quien puede", sentenció. Pero su cabreo con el programa es grande.

Anabel Pantoja se negó a participar el pasado jueves en el programa para mandarle un mensaje de ánimo a Nacho Palau tras confirmarse que padece un cáncer de pulmón. En un principio aseguró que no podía entrar porque estaba en un barco. Después alegó que ya habían cambiado de tema y por tanto "ya no pega nada". Pero la realidad es que la colaboradora estaría muy enfadada por el enfoque que se le había dado al tema de su padre.

La sobrina de Isabel Pantoja parece estar harta de que sean sus propios jefes y compañeros los que cuestionen una y otra vez el poco caso que le hace a su padre enfermo.