Rafa Mora está con un pie fuera de 'Sálvame'. Los comportamientos que ha tenido el colaborador en los últimos programas han hecho peligrar su continuidad en las tardes de Telecinco. De hecho, desde la dirección le han dado un ultimátum e incluso han querido conocer la opinión de la audiencia sobre su presencia en plató.

Parece que desde la cúpula están estudiando si es viable que continúe como colaborador y en caso de hacerlo, si puede seguir coincidiendo en plató con Kiko Matamoros. Ambos se han hecho muy buenos amigos y hay quien piensa que el ex supervivientes no es una buena influencia para el valenciano.

La cuenta oficial de 'Sálvame' ha lanzado una serie de encuestas para conocer la opinión de los espectadores sobre esta unión televisiva.

HABLA, PUEBLO, HABLA: ¿Es negativa la presencia de Kiko Matamoros para Rafa Mora? 🤔🤔🤔 #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 24 de agosto de 2022

Además de preguntar sobre la presencia de Matamoros para Rafa Mora, también ha querido saber si hay interés por verles juntos en plató.

VOTA, AQUÍ ⬇️⬇️⬇️ ¿Quieres que Rafa Mora y Kiko Matamoros no vuelvan a coincidir en plató? 😅 #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 24 de agosto de 2022

Una decisión por parte del programa que no ha sentado nada buen a Matamoros. "Yo añado una opción más: dos por el precio de uno". "Yo abandonaría el programa. Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga menos días, yo me voy y no tengo ningún problema. Ya me fui una vez y me iría una segunda", sentenció con seriedad.

"No quiero restarle oportunidades de venir a él. No lo voy a consentir, así que, hasta luego. No me da miedo ni la dirección del programa ni la calle" dijo tajante el colaborador.

Además ha querido defender el papel de su amigo como colaborador. "Yo no le digo a Rafa lo que tiene que decir en un plató o cómo se tiene que comportar", sentenció. "Mi presencia no solo no es negativa, sino que es positiva. Lo negativo es tener enfrente a determinados provocadores que buscan que se pierdan los nervios".

De momento parece no estar decidido si Rafa Mora continuará o no en 'Sálvame' pero el programa ha decidido enviarle a hacer terapia con la 'coach' Cristina Soria para intentar reconducir su conducta a través de vídeos de sus actitudes y comentarios tachados de homófobos y denigrantes.