Hay detalles indispensable para algunos comensales de 'First Dates' que pueden molestar a otros. Este es el Michel, un funcionario vizcaíno de 50 años, que llegó al restaurante de 'First Dates' asegurando que le gusta cuidarse pero no para lucir su cuerpo: "Lo hago para encontrarme bien".

"Me gustan las mujeres que llevan tacones porque las veo más atractivas, más sexualmente inhibidas. No es lo mismo una mujer con zapatillas que una mujer con tacones", aseguró Michel durante sus primeros minutos en el programa presentado por Carlos Sobera.

Instantes después, Michel supo que iba a conocerse a María, una limpiadora coruñesa de 51 años, que se definió como una mujer diferente al entrar por la puerta del restaurante: "Visto más moderno de lo normal. Soy extrovertida, me gusta pasármelo bien, reírme, divertirme...".

"Hay hombres a los que les impongo, y eso me ha causado es que no he podido ir más allá con ellos", afirmó en uno de sus primeros totales ante las cámaras, teniendo además mi claro el tipo de hombre que buscaba: "Quiero encontrar a alguien centrado. Que no tenga vicios muy raros".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que sus fuertes personalidad hicieron que solo encontrasen diferencias y falta de ganas de decirse las cosas a la cara. De hecho, a Michel no le sentó muy bien que María se pinchase su dosis de insulina en mitad de su cena: "Me voy a pinchar aquí porque realmente creo que la gente que es diabética no tiene por qué esconderse para pincharse. Entonces me voy a pinchar aquí"

"No me molesta para nada. Trabajo en Sanidad, o sea que... Recientemente me he mudado a trabajar a un hospital de otra localidad", le dijo Michel a María en la mesa, aunque asegurase posteriormente algo ciertamente contrario cuando se encontraba solo ante las cámaras de 'First Dates': "Me ha parecido un poco fuerte, porque no es el lugar para pincharse".

En los últimos minutos de la velada, sus diferentes personalidades volvieron a hacerse notar en 'La decisión final'. María sí quiso una segunda cita con Michel pero, en cambio, él prefirió marcharse solo del restaurante de 'First Dates': "No he sentido lo que debo sentir para decir que es la mujer con la que quiero seguir el resto de mi vida.