Chelo García-Cortés se unió el pasado miércoles al club de los colaboradores lesionados de 'Sálvame', en el que también se encuentran Belén Esteban y Lydia Lozano. Durante el arranque de la gala de la 'Sálvame Fashion Week', la colaboradora sufrió una caída y tuvo que ser trasladada al hospital. Más adelante y en directo, Jorge Javier Vázquez comunicó que su compañera se había roto el radio.

Dos días después, Chelo ha intervenido en 'Sálvame' para comentar cómo se encuentra y agradecer el interés que han mostrado el resto de tertulianos por ella: "No habéis parado de enviarme mensajes preocupándoos por mí. Os quiero mucho". "Espero que vuelva a haber otra 'Fashion' y que yo pueda demostrar que puedo estar en una pasarela y no caerme", ha bromeado.

En un tono más serio, la periodista ha confesado que tenía "mucha ilusión" por participar en el evento, donde acabó siendo sustituida por Maestro Joao: "En esta ocasión me sentía más segura de mí misma". "Tenía pánico al mono negro, pero cuando me dijisteis que no me quedaban tan mal, me vine arriba", ha reconocido.

Al ser preguntada por el momento exacto de la caída, ha asegurado que en ese instante supo que algo no iba bien: "Cuando me caí me di cuenta de que había fractura". A pesar del dolor, Chelo se convirtió "en una persona muy fría" para poder "controlar" la situación y no preocupar a su pareja Marta: "Luego me derrumbé en la ambulancia porque tenía toda la ilusión del mundo".

A nivel emocional, Chelo ha admitido que su accidente es "una putadita". "Tengo muchas ganas de seguir con vosotros. Olvidaos del dinero, el trabajo me sirve para mirar hacia adelante. Me he portado bien con casi todo el mundo porque a pesar de la edad que tengo, se puede dejar de ser gruñona. Quería dejar otro rastro", ha comentado la tertuliana, que aunque el incidente la dejó "hecha polvo", ha querido dejar claro que es "muy fuerte".