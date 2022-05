'El Hormiguero' arrancó la semana con la visita de María León y Salva Reina, que fueron a divertirse al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película 'El universo de Óliver', una película con un toque de fantasía que narra la historia de un chico que se muda a una ciudad de Europa cuando está a punto de pasar el cometa Halley.

La película está ambientada en los años 80, motivo por el que Pablo Motos quiso conocer si los dos actores protagonistas habían tenido a alguien en su vida que les marcara cuando eran pequeños. María León confesó que ella recuerda a un vagabundo que tenía relación con la familia. Era esquizofrénico y lo teníamos adoptado a medias. "De pequeña me pegaba con él unos viajes increíbles, y me contaba muchas historias y anécdotas. Ahora de mayor las recuerdo y pienso que parecía que estaba loco, pero no estaba tan loco" confesó la actriz.

Tras la historia de María, Pablo Motos hizo una revelación que dejó muy sorprendidos a sus invitados y a los espectadores. El presentador compartió una lección sobre la masturbación que les impartió una profesora y que impresionó tanto a sus compañeros de clase como a él mismo.

"Yo tenía una profe.. Esto me marcó a mí y a toda la clase, que éramos 40 niños de 12 años. Una profesora de historia empezó un día una clase diciendo: "Hoy vamos a hablar de la masturbación..." "Es mentira que te quedas ciego". Nos lo dijo porque estábamos todos con que si te quedabas ciego. "Pero hay un número de veces que cuando las gastas, ya no te quedan más. Entonces si las gastáis ahora, cuando tengáis pareja ya no tendréis ninguna"" relató el presentador haciendo mención a las palabras de su profesora.

"Os juro, esto es cierto, la clase entera dejó de tener granos" sentenció Motos despertando las carcajadas de los presentes.