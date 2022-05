Los 5 grandes momentos de la vida de Laura Pausini, la presentadora de Eurovisión

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Laura Pausini es una de las artistas italianas más internacionales. Extrovertida y sin pelos en la lengua, como bien ha demostrado en programas como 'La voz', la cantante que se dio a conocer con solo 18 años cantando a 'La soledad' será este año la presentadora del festival Eurovisión, que se celebra esta semana en Turín (Italia). Ponerse al frente del veterano certamen musical europeo, junto a Mika y Alessandro Cattelan, será sin duda otro de los grandes hitos de la carrera de esta cantante de 47 años, testaruda y sensible a partes iguales, que acaba de debutar como actriz en su película biográfica 'Laura Pausini. Un placer conocerte'.

Aunque ella, por delante de los aplausos, valore los éxitos familiares. Por eso algunos de los grandes momentos de la vida del nuevo icono eurovisivo italiano, que coge el testigo de otro gran referente transalpino del festival, el torbellino Raffaella Carrà, tienen que ver con su vida personal, más que profesional.

La victoria en Sanremo

Con 18 años, Laura Pausini combinaba la escuela de arte, los deberes, la iglesia y su trabajo como canguro con las actuaciones en el piano bar junto a su padre, Fabrizio. Hasta que su victoria en febrero de 1993 en el reputado festival de Sanremo lo cambió todo. En 'La soledad', la pieza que la encumbró, le cantaba a un amor adolescente perdido, el de ese Marco que se marchaba para no volver y la dejaba sumida en la desesperanza. El tirón de la canción la llevó a salir por primera vez de su pueblo, Solarolo (Emilia-Romagna, Italia), y a recorrer Europa con su música, que tradujeron a idiomas como el inglés y el castellano. Había llegado el momento de volar del nido y se mudó a Milán junto a su novio, el representante y productor Alfredo Cerruti, y una 'niñera' que le buscaron sus padres, que todavía vive con ella. Su madre, Gianna, veía así cómo se frustraba el sueño de que su hija se convirtiera en farmacéutica.

La relación con Paolo Carta

La música unió a Paolo Carta y Laura Pausini en 2005, y desde entonces no los ha separado. Se conocieron cuando empezaron a tocar juntos en un concierto en París. Guitarrista y productor discográfico, Carta (57 años) ya era padre de tres hijos con su anterior mujer (Jader, Jacopo, Joseph, que entonces tenían 12, 11 y 3 años), algo que al principio generó muchas reticencias en la intérprete de 'Se fue' que, finalmente, no fueron suficientes para que ambos unieran sus vidas... y su música. "Sé que nuestro amor es nuestro y no de las redes sociales, pero no es mi culpa si me explota el corazón cuando hablo de nosotros. El que diga que ha visto la sonrisa más bella, es que todavía no ha visto la tuya", ha escrito Laura en su perfil de Instagram sobre su pareja desde hace 17 años.

El nacimiento de Paola

"Quise ser madre durante muchos años, pero sufría porque no podía quedarme embarazada", confiesa sin tapujos la artista en la película sobre su vida 'Laura Pausini. Un placer conocerte', recién estrenada en Amazon Prime Video. En la cinta, la cantante imagina cómo habría sido su existencia si no hubiera sido famosa, y lo único que tiene claro es que, en todas sus otras vidas, habría luchado por ser madre. Su sueño se cumplió en febrero de 2013, cuando dio luz a Paola. A la pequeña, que ya tiene 9 años, le dedicó la canción 'Celeste', dentro del disco 'Inediti'. "Fue un empujón para convencerme de que lograría mi sueño de ser madre", explica la artista sobre un tema donde cantaba: "Te esperaré sin escapar / A mi regazo llegarás entre algodones / Te escucharé, te quedarás / Mientras que las hojas cambian sus colores". La niña, criada rodeada de música, ya hace sus pinitos. Aunque a su madre lo que ahora le preocupa es que se compare con ella. "Tengo miedo de que mi presencia sea agobiante para ella, cuando dice que no tiene tanto talento como yo", señala.

El Globo de Oro y la nominación al Oscar

En el palmarés de Pausini figuran muchos premios, entre ellos el de Sanremo y algún Grammy y Grammy Latino, pero hay uno al que este huracán italiano le guarda un especial cariño: el Globo de Oro a la mejor canción original por 'Io Sì', tema que creó con Diane Warren y Niccolò Agliardi para la película italiana 'La vida por delante' ('La vita davanti a sé'), el retorno de Sophia Loren a la pantalla. Por esa pieza también estuvo nominada al Oscar, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia de la música italiana en optar a la estatuilla a la Mejor Canción Original, una composición que interpretó durante la ceremonia de los Premios de la Academia de 2021, en Los Ángeles. No se llevó el ansiado premio, pero lo celebró igualmente, de la forma más natural y 'americana' posible: comiéndose una hamburguesa con patatas fritas junto a su marido en la limusina que los llevaba de vuelta al hotel. "El mayor logro de este año ha sido enseñarle a mi hija que su madre ganó [el Globo de Oro] y perdió [el Oscar], porque así es la vida", valoró la cantante.

Su desparpajo en 'La voz'

El público español conocía a Laura Pauisini desde sus inicios, cuando 'La soledad' se convirtió en un 'hit' y el disco con su nombre se alzó como en el más vendido en España de todos los tiempos por un artista extranjero. Pero la audiencia no descubrió de verdad al huracán italiano hasta que Telecinco la fichó como 'coach' de 'La voz 3', en 2015, una experiencia que repetiría años después, en 2020, en 'La voz 7', ya en Antena 3. Ella fue la gran protagonista del concurso, donde su desparpajo y naturalidad descolocaba, gala tras gala, a sus compañeros en la sillas giratorias: Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Malú (en la etapa en Mediaset) y el mismo dúo masculino junto a Pablo López (ya en Atresmedia). No había noche en la que la artista no lograra levantar el 'show' con sus comentarios, su humor y su 'itañol', esa mezcla de español e italiano que tan bien sabe bordar en sus frases.