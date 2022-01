Sin previo aviso y sin que nadie se lo esperase. Así ha abandonado Emma García el plató de 'Viva la Vida' por no se sabe cuánto tiempo. Sandra Barneda toma las riendas del formato de las tardes de Telecinco desde ayer por la tarde, aunque, en principio será algo puntual.

Los espectadores se quedaron de piedra ante la ausencia de la carismática presentadora vasca, situación que se tensionó aún más por la falta de explicaciones por parte del programa y los constantes mensajes de ánimo y apoyo que tanto Sandra Barneda, como Makoke y demás colaboradores del programa fueron dedicándola a García: "Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto, que te pongas buena pronto".

Es cierto que, al arranque de la entrega y en la web oficial del grupo de comunicación, aseguran que Emma no se encuentra en condiciones de poder presentar el programa, pero nada más. Pocas explicaciones para un público sediento de curiosidad y lleno no preocupación, porque en ningún momento se explica si la presentadora se encuentra atacada por algún tipo de enfermedad grave y, sobretodo, no se sabe cuándo volverá.

Por el momento y hasta nueva orden, Sandra Barneda será la encargada de conducir el formato. Tendrá que compaginarlo con la ardua tarea de ser, también, la actual presentadora de 'La isla de las tentaciones' y el recién estrenado 'Secret Story'.