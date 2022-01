La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' ha llegado ya a su fin pero, no todas las tramas que fueron surgiendo en las playas del Caribe. Con el objetivo de atar todos esos cabos que aún queda sueltos, Telecinco ha preparado dos grandes debates finales para cerrar el ciclo de una de las ediciones que más momentos ha regalado a los espectadores.

En la noche de ayer se emitió la primera parte de ese gran reencuentro en directo de los protagonistas de la edición. Uno de los momentos más esperados era el de Álvaro y Rosario. 'El reencuentro seis meses después' dejó a los espectadores con la miel en los labios ante una posible reconciliación entre ellos y ayer, por fin, se pudo conocer cual era su estado actual. Aunque se quieren, Rosario decidió poner punto y final a su relación a pesar de las suplicas del valenciano que aseguró que no la había superado y que haría todo lo posible para volver con ella.

Después de un nuevo reencuentro de lo más emotivo, una de las sorpresas de la noche llegó de la mano de dos tentadores. Sabela fue la favorita de Álvaro en 'La isla de las tentaciones'. La pasión entre ellos se palpaba desde casa y tal fue su conexión que llegaron a protagonizar el primer trio del reality junto a Rosana. Ayer fue el momento de conocer como se encontraban cada una de ellas en la actualidad y su confesión dejó sin palabras a los espectadores.

Sandra Barneda quiso saber si Rosana se había puesto en contacto con Sabela después de abandonar el concurso. "¿Intentaste algo con Sabela?" preguntó la presentadora. "Estuvimos hablando de que cuando yo fui a la casa me sentía atraída por ella y se lo confesé. Y nada, eso fue lo que hablamos. Le dije 'me ha pasado esto raro contigo y quería saber si a ti también te había pasado'"

"¿Y os habéis vuelto a ver o no?". La invitada respondió que no: "No se ha dado la ocasión. Ella tenía cosas, yo también...". Los colaboradores hablaron de la distancia que las separa, ya que una vive en Mallorca y otra en Galicia. "Pues que aprovechen hoy", propuso Kiko Matamoros.

Cuando Rosana entró en plató quiso dejar claras sus intenciones y en lugar de acercase a Álvaro, se sentó junto a la de Baiona. "Te he puesto al lado de Sabela. ¿Bien?". La recién llegada dijo muy sonriente mientras tocaba a su compañera en el brazo: "Ya, ya lo he visto, sí". Este gesto puso de manifiesto que la confesión que hizo tras la isla la seguía manteniendo.