Seis meses después de su paso por 'La isla de las tentaciones', las parejas se han reencontrado para explicar cual es su situación actual. Como ocurre en cada edición, las idas y venidas, las mentiras y los reproches han marcado una noche en la que se han destapado unos cuantos secretos que han dejado de piedra a los espectadores.

La situación de las cinco parejas era más o menos la esperada tras ver su paso por el reality pero, si hay una que ha sorprendido ha sido la de Alejandro y Tania. Los rumores de una posible reconciliación entre ambos han estado sonando con fuerza en las últimas semanas. Unas fotografías de Instagram y alguna que otra filtración, hicieron sospechar que podían haberse dado una segunda oportunidad y de hecho, así fue.

En su reencuentro Tania confesó que había decidido darle una nueva oportunidad al Mister España. Tras abandonar la hoguera final sola, a causa de las actitudes de su pareja, a su salida se dio cuenta de que no podía estar sin él.

"Cuando salimos yo no sabía lo que quería. Le pedí un tiempo, pero duró poco. Decidimos intentarlo y a día de hoy seguimos juntos" aseguró Tania. Superada la decepción por descubrir una cara de Alejandro que no le gustaba, la canaria confirma que lo ha perdonado al 100% por los comentarios irrespetuosos e hirientes hacia ella. Él, en cambio, admite que tras su paso por la isla se ha vuelto "más inseguro que nunca".

Pero lo fuerte no fue conocer si situación actual. El bombazo llegó con la entrada de Stiven. El que había sido el tentador favorito de Tania hizo una confesión que dejó a los espectadores, a Sandra y al propio Alejandro, con la boca abierta.

Siten afirmó por activa y por pasiva que él y Tania estuvieron juntos tras 'La isla de las tentaciones'. "Has sido engañado por tu pareja. Ella te ha respetado en todo momento dentro, pero fuera de la isla no lo ha hecho. Se ha acostado conmigo".

¿WHAAAAAAT? 😱😱😱 Stiven asegura que Tania y él se han acostado juntos tras su paso por el programa



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones12 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/hqqXhODVhO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 18 de enero de 2022

El tentador no ha tenido reparos en mirar a la cara al andaluz y confesarle que, si bien en el concurso no llegaron a intimar, una vez fuera él y Tania estuvieron juntos “¿Eso es verdad?”, ha repetido en más de una ocasión Alejandro dirigiéndose a su chica. "Eso es mentira", asegura ella.

Todos estos datos han despertado todavía más desconfianza en Alejandro que no podía creer lo que escuchaba. porque, según ha dicho, esas cosas ella no se las había contado. “Tu en ese momento no lo ibas a entender”, lamenta ella.

Varias veces le ha pedido a su novia que le mire a la cara y le diga que eso no es verdad. Ella lo ha hecho, aunque al final se ha cansado. “Yo el cupo de que me vuelva a entender ya lo he llenado”, confesaba segura de sí misma.

La extraña reacción de Tania ha despertado la desconfianza no solo de su pareja sino también de las redes que han empezado a cargar contra ella asegurando que, su papel en 'La isla de las tentaciones' había sido todo una farsa.